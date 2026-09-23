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ചരിത്രം കുറിച്ച് മീരാഭായ് ചാനു; ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്ക് വെള്ളി തിളക്കം
നഗോയ സിറ്റി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സെന്ററിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആകെ 198 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ താരം വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത്.
ന്യൂഡൽഹി | ഐചി നഗോയ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഭാരോദ്വഹനത്തിൽ (Asian Games Weightlifting Silver Medal) ഇന്ത്യയുടെ മീരാഭായ് ചാനുവിന് കന്നി മെഡൽ നേട്ടം. വനിതകളുടെ 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിലാണ് ചാനു വെള്ളി മെഡൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. നഗോയ സിറ്റി ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി സെന്ററിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആകെ 198 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ താരം വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത്.
സ്നാച്ചിൽ 87 കിലോഗ്രാമും ക്ലീൻ ആൻഡ് ജർക്കിൽ 111 കിലോഗ്രാമും ഉയർത്താൻ 30 വയസ്സുകാരിയായ ചാനുവിന് സാധിച്ചു. 215 കിലോഗ്രാം ആകെ ഉയർത്തിയ ഉത്തര കൊറിയയുടെ റി സോങ് ഗും ഈ ഇനത്തിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയപ്പോൾ, ഇന്തോനേഷ്യയുടെ വിജയാന ലുലുക് ഡയാന ട്രൈ വെങ്കല മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കി.
2023 ലെ ഹങ്ഷൗ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ പരിക്കുമൂലം ക്ലീൻ ആൻഡ് ജർക്കിലെ അവസാന ശ്രമം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ട ചാനുവിന് ഈ മെഡൽ നേട്ടം മികച്ച തിരിച്ചുവരവായി. 2021 ലെ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ 49 കിലോഗ്രാം വിഭാഗത്തിൽ താരം വെള്ളി മെഡൽ നേടിയിരുന്നു. 2021 ഏപ്രിൽ 17 ന് ഏഷ്യൻ ഭാരോദ്വഹന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 119 കിലോഗ്രാം ഉയർത്തി ക്ലീൻ ആൻഡ് ജർക്കിൽ ലോക റെക്കോർഡ് സ്ഥാപിക്കാനും ചാനുവിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റെക്കോർഡ് 2023 സെപ്റ്റംബർ 5 വരെ തുടർന്നു.
2017 ലെ വേൾഡ് വെയ്റ്റ്ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ (World Weightlifting Championships) സ്വർണ്ണം നേടിയ ചാനു ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ രണ്ട് വെള്ളി മെഡലുകളും നേടിയിട്ടുണ്ട്. കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ (Commonwealth Games) മൂന്ന് സ്വർണ്ണവും ഒരു വെള്ളിയും താരം സ്വന്തമാക്കി. 2018 ൽ സ്നാച്ച്, ക്ലീൻ ആൻഡ് ജർക്ക്, ഓവറോൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിച്ച കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് റെക്കോർഡുകൾ 2022, 2026 ഗെയിംസുകളിൽ താരം തിരുത്തിക്കുറിക്കുകയുണ്ടായി. കായികരംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് 2018 ൽ ഭാരത സർക്കാർ പത്മശ്രീയും ഖേൽരത്ന പുരസ്കാരവും നൽകി മീരാഭായ് ചാനുവിനെ ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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Mirabai Chanu secured her maiden Asian Games silver medal in the women’s 49kg weightlifting event by lifting a total of 198kg. North Korea’s Ri Song Gum took gold, while Indonesia’s Luluk Diana Tri won bronze.