Kerala
'എല്ലാം പറഞ്ഞ് പരിഹരിച്ചു'; ശബരിമല തീര്ഥാടന മുന്നൊരുക്ക വിവാദങ്ങള്ക്കിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ട് കെ ജയകുമാര്
പഴയ രീതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ ചിലരാണ് ബോര്ഡിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്നും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്ന പ്രചാരണം വസ്തുതാപരമല്ലെന്നും ജയകുമാര്.
പത്തനംതിട്ട | മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് മുന്നൊരുക്കങ്ങളിലെ വീഴ്ചകള്ക്ക് പിന്നാലെ ശബരിമല തീര്ഥാടനത്തില് കൂടുതല് പ്രതിസന്ധി. കടകളുടെയും ഹോട്ടലുകളുടെയും ലേലം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതിനു പുറമെ, അരവണ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ കരാറും ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ മുരളീധരനുമായുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്ക്കിടെ ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങള് ധരിപ്പിച്ചു. കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് ശേഷം പ്രതികരിച്ച ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര്, സര്ക്കാരും ദേവസ്വം ബോര്ഡും തമ്മില് യാതൊരു വിയോജിപ്പുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
തീര്ഥാടനം പൂര്ണ വിജയമാക്കാന് സര്ക്കാരിന്റെ എല്ലാ സഹകരണവും മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പുനല്കിയതായും കെ ജയകുമാര് അറിയിച്ചു. ആശയവിനിമയത്തില് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകും. അരവണ വിതരണത്തിലുണ്ടായ ചെറിയ പ്രതിസന്ധിയും പരിഹരിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന തീര്ഥാടന കാലം സര്ക്കാരിനും ബോര്ഡിനും അഭിമാനകരമായ രീതിയില് പൂര്ത്തിയാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉറപ്പുനല്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനം കൂടുതല് സുതാര്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇ-ടെന്ഡര് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങള് നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഴയ രീതികളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ ചിലരാണ് ബോര്ഡിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുന്നതെന്നും പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശരിയായ രീതിയിലല്ലെന്ന പ്രചാരണം വസ്തുതാപരമല്ലെന്നും ജയകുമാര് പറഞ്ഞു. സ്ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെ ഇടപെടലുകള് തടയുന്നതില് ചിലര്ക്ക് നിരാശയുണ്ടാകാം. എന്നാല്, ഇതില് ബോര്ഡ് നിരുത്സാഹപ്പെടില്ല. ദേവസ്വം മന്ത്രിയുമായും ഉടന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നും കെ ജയകുമാര് അറിയിച്ചു.
ശബരിമല അരവണ പ്രതിസന്ധിയില് ദേവസ്വം ബോര്ഡിനെതിരെ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ മുരളീധരന് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഭക്തര്ക്ക് പ്രസാദം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിന്റെ പൂര്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ദേവസ്വം ബോര്ഡിനാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ശബരിമല ഉത്സവം പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അരവണ പ്രതിസന്ധിയില് ബോര്ഡിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് മന്ത്രി നേരത്തെ തന്നെ വിമര്ശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയകുമാര് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. കന്നിമാസ പൂജകള്ക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നതിന് പിന്നാലെ ഭക്തര്ക്ക് നല്കുന്ന അരവണയുടെ അളവില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് നിയന്ത്രണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒരു ടിന് മാത്രം നല്കിയതിനെതിരെ ഭക്തരുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായതോടെ അരവണയുടെയും അപ്പത്തിന്റെയും വിതരണത്തിലെ നിയന്ത്രണം പിന്നീട് ഭാഗികമായി ഒഴിവാക്കി.
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Former High Power Committee Chairman K Jayakumar met Chief Minister Pinarayi Vijayan to discuss Sabarimala pilgrimage preparations. Jayakumar stated that all issues regarding the arrangements were discussed and resolved amicably. The meeting aims to ensure smooth coordination for the upcoming season.