Saudi Arabia
മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ തകർത്ത് വ്യോമസേന: കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
സഊദി സഖ്യസേനയുടെ ശക്തമായ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ മിസൈലുകൾ തകർക്കുകയായിരുന്നു
ദമാം|യെമനിലെ ഹൂതി വിമതർ സഊദി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്തുവിട്ട മൂന്ന് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ സഊദി സഖ്യസേന വിജയകരമായി ആകാശത്തുവെച്ച് തടഞ്ഞു തകർത്തു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ശക്തമായ ആക്രമണശ്രമം വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ആക്രമണത്തിൽ ആളപായമോ കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയെയും അൽ-ഖർജ് ഗവർണറേറ്റിലെ തന്ത്രപ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു മിസൈൽ പ്രവാഹം. പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മിസൈലുകൾ വ്യോമസേന വെടിവെച്ചിട്ടത്.
രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന നാല് സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ഡ്രോണുകളും സഖ്യസേന വിജയകരമായി തകർത്തു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനം സദാ സജ്ജമാണെന്നും, ജനവാസ മേഖലകളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് എതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടി തുടരുമെന്നും സഖ്യസേന വക്താവ് മേജർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലികി വ്യക്തമാക്കി. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് യെമനിലെ ഹൂതികളുടെ സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ സഖ്യസേന പ്രത്യാക്രമണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
Content Highlights:Saudi coalition air defense intercepted three Houthi ballistic missiles targeting the Eastern Province and Al-Kharj, along with four explosive-laden drones aimed at southern regions. Coalition spokesman Major General Turki Al Malki confirmed no casualties, with counter-strikes underway in Yemen.