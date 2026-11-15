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റിയാദിനും കിഴക്കന് പ്രവിശ്യക്കും നേരെ ആക്രമണ ശ്രമം; തകര്ത്ത് സഊദി, ആളപായമില്ല
സൈന്യത്തിന്റെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ആളപായമോ പരുക്കുകളോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഒഴിവാക്കാന് സാധിച്ചതായി അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
റിയാദ് | സഊദി അറേബ്യയിലെ റിയാദിനും കിഴക്കന് പ്രവിശ്യക്കും നേരെ ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയുണ്ടായ ആക്രമണശ്രമങ്ങള് സഊദി വ്യോമപ്രതിരോധ സേന തകര്ത്തു. യെമനിലെ ഹൂതി വിമതര് തലസ്ഥാനമായ റിയാദിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് തൊടുത്തുവിട്ട രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും കിഴക്കന് പ്രവിശ്യക്ക് നേരെ അയച്ച മൂന്ന് സ്ഫോടകവസ്തുക്കള് നിറച്ച ഡ്രോണുകളും ആകാശത്തുവെച്ച് തന്നെ തകര്ത്തതായി സഖ്യസേനാ വക്താവ് മേജര് ജനറല് തുര്ക്കി അല്-മാലിക്കി അറിയിച്ചു. പുലര്ച്ചെ 4:08-ഓടെ റിയാദ് നഗരത്തില് സിവില് ഡിഫന്സ് മുന്നറിയിപ്പ് സൈറണുകള് മുഴക്കിയിരുന്നു.
സൈന്യത്തിന്റെ കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടലിലൂടെ ആളപായമോ പരുക്കുകളോ മറ്റ് നാശനഷ്ടങ്ങളോ ഒഴിവാക്കാന് സാധിച്ചതായി അധികൃതര് സ്ഥിരീകരിച്ചു. റിയാദിലെയും എണ്ണസമ്പന്നമായ കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയിലെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്ക്കും വിമാനത്താവളങ്ങള്ക്കും നേരെ അടുത്തിടെയായി ഹൂതി വിമതര് നടത്തിവരുന്ന ആക്രമണശ്രമങ്ങളുടെ തുടര്ച്ചയാണിത്. നിലവിലെ ഭീഷണികള്ക്ക് മറുപടിയായി യെമനിലെ ഹൂതി സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങള്ക്ക് നേരെ സഖ്യസേന വ്യോമാക്രമണങ്ങളും ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണശ്രമങ്ങളെ തുടര്ന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാന് സുരക്ഷാ ഏജന്സികളും നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളും താമസക്കാര്ക്കും യാത്രക്കാര്ക്കും നിര്ദേശം നല്കി. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വിമാനത്താവളങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തണമെന്ന് റിയാദിലെ യു എസ് എംബസി പുറത്തിറക്കിയ സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പില് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, സിവില് ഡിഫന്സിന്റെ സുരക്ഷാ നിര്ദേശങ്ങള് കര്ശനമായി പാലിക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളില് നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള് മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും അധികൃതര് പൊതുജനങ്ങളെ ഓര്മിപ്പിച്ചു.
Content Highlights: Saudi Arabia successfully thwarted attack attempts targeting Riyadh and the Eastern Province. Defense forces intercepted the threats effectively before any damage occurred. Authorities confirmed that no casualties were reported in the incident.