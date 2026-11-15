Saudi Arabia
ആകാശം കീഴടക്കി ഇൻഡിഗോ; 415-ലധികം വിമാനങ്ങളുമായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനി കുതിപ്പ് തുടരുന്നു
ഇതോടെ ഇൻഡിഗോയുടെ ആകെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 415 കടന്നു.
ന്യൂഡൽഹി/ ദമാം | ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോ (IndiGo) 2026 നവംബറിലും പുതിയ എയർബസ് വിമാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി തങ്ങളുടെ ഫ്ലീറ്റ് വിപുലീകരണം വേഗത്തിലാക്കി. ഇതോടെ ഇൻഡിഗോയുടെ ആകെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 415 കടന്നു.
നവംബർ 6-ന് പുതിയ എയർബസ് A320neo (VT-NZA) വിമാനം നിരയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഈ മാസത്തെ വിപുലീകരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 2026-ൽ മാത്രം ഏകദേശം 60 പുതിയ വിമാനങ്ങളാണ് ഇൻഡിഗോ സ്വന്തമാക്കിയത്. മറ്റ് എതിരാളി കമ്പനികൾ വിമാനങ്ങളുടെ കുറവും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നേരിടുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഇൻഡിഗോ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്.
നിലവിൽ ഇൻഡിഗോയുടെ 365-ഓളം വിമാനങ്ങൾ സജീവമായി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ 855-ലധികം പുതിയ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള ഓർഡറുകൾ എയർബസിന് നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. 2030-ഓടെ ആകെ വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 600 ആയി ഉയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് കമ്പനി നീങ്ങുന്നത്. ‘പ്രാറ്റ് ആൻഡ് വിറ്റ്നി’ എൻജിൻ വിതരണത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയതോടെ, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണം 70-ൽ നിന്ന് 50 ആയി കുറയ്ക്കാനും ഇൻഡിഗോയ്ക്ക് സാധിച്ചു.
ആഭ്യന്തര സർവീസുകൾക്കൊപ്പം ദീർഘദൂര അന്താരാഷ്ട്ര സർവീസുകളും ശക്തമാക്കുകയാണ് ഇൻഡിഗോ. 12 ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകളും 183 ഇക്കോണമി സീറ്റുകളുമുള്ള നാല് എയർബസ് A321XLR വിമാനങ്ങൾ ഇതിനകം സർവീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അഞ്ചാമത്തെ XLR വിമാനവും എത്തും. 2027 അവസാനത്തോടെ 14 A321XLR വിമാനങ്ങൾ സർവീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അതേസമയം, വലിയ വിമാനമായ എയർബസ് A350-900-ന്റെ ആദ്യ ഡെലിവറി 2028 രണ്ടാം പാദത്തിലേക്ക് നീട്ടിയതായി ഇൻഡിഗോ സി.ഇ.ഒ. വില്ലി വാൽഷ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പൂർണ്ണമായും നിവർത്തിക്കിടക്കാവുന്ന 16 ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ക്ലാസുകളിലായുള്ള ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളാകും ഇതിലുണ്ടാവുക.
വിമാനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ് വളർച്ച നേടുമ്പോഴും, പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സുരക്ഷാ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇൻഡിഗോയുടെ ഗൾഫ് സർവീസുകളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സഊദി അറേബ്യയിലെ നാല് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ ഇൻഡിഗോ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജിദ്ദ, മദീന സർവീസുകൾ നവംബർ 21 വരെയും, റിയാദ്, ദമാം സർവീസുകൾ നവംബർ 30 വരെയുമാണ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, ഇന്ത്യയിലെ ആഭ്യന്തര വിമാന വിപണിയുടെ 65 ശതമാനത്തോളം കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഡിഗോ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം സർവീസുകൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്ന സ്പൈസ് ജെറ്റ് പോലുള്ള എതിരാളികളെക്കാൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്.
Content Highlights: IndiGo has expanded its total fleet beyond 415 aircraft following fresh Airbus deliveries in November 2026. While strengthening long-haul operations with A321XLR jets, the carrier temporarily suspended flights to four Saudi cities over regional security. IndiGo still commands 65% of India’s domestic market.