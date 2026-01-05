Kerala
ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള; കെ പി ശങ്കരദാസിന്റെ ഹരജി സുപ്രിംകോടതി തള്ളി
ഇതേവിഷയത്തില് മറ്റൊരു ഹരജിയില് ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹരജി നല്കിയത്
ന്യൂഡല്ഹി| ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ള കേസില് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മുന് അംഗം കെ പി ശങ്കരദാസിന്റെ ഹരജി സുപ്രിംകോടതി തള്ളി. ഇതേവിഷയത്തില് മറ്റൊരു ഹരജിയില് ഹൈക്കോടതി നടത്തിയ പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹരജി നല്കിയത്. തന്റെ ഭാഗം കേള്ക്കാതെയാണ് പരാമര്ശം നടത്തിയതെന്ന് ശങ്കരദാസ് ഹരജിയില് പറയുന്നു.
സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് ബോര്ഡ് അംഗം എന്ന നിലയില് ശങ്കരദാസിന് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വലിയ ക്രമക്കേടാണ് നടന്നതെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. 2019ലെ ബോര്ഡ് മെമ്പര്മാരായ ശങ്കരദാസ്, എന്.വിജയകുമാര് എന്നിവരെ എന്തിന് ഒഴിവാക്കിയെന്നും ഇവര്ക്കെതിരെ നടപടി എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തില്ലെന്നും എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം. മറ്റ് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമര്ശം. അതേസമയം കേസില് അന്വേഷണത്തിന് ആറാഴ്ച കൂടി ഹൈക്കോടതി സമയം അനുവദിച്ചു. കേസ് ഈ മാസം 19ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.