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National

പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കിടെ രാജ്യസഭ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു; ലോക്സഭ രണ്ട് മണി വരെ പിരിഞ്ഞു

ചോദ്യോത്തര വേളയോടെയാണ് സഭ ആരംഭിക്കുന്നത്.

Published

Aug 04, 2026 12:39 pm |

Last Updated

Aug 04, 2026 12:40 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി|അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന മോഷണ വിഷയത്തില്‍പ്രതിപക്ഷ എംപിമാരുടെ കനത്ത പ്രതിഷേധത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ പിരിഞ്ഞ രാജ്യസഭ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. നീറ്റ് വിഷയത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പോലീസ് നടപടിയുണ്ടായതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതുള്‍പ്പെടെ നിരവധി വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടര്‍ന്ന് ലോക്സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി വരെ നിര്‍ത്തിവച്ചു.

ലോക്സഭ രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ സ്പീക്കര്‍ ഓം ബിര്‍ള ചോദ്യോത്തര വേള ആരംഭിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ പോലീസ് നടപടിയെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവന പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എന്നാല്‍ ചോദ്യോത്തര വേള തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നും സഭ നടത്തുന്നതില്‍ എല്ലാ അംഗങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്നും  ബിര്‍ള അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചു. പാര്‍ലമെന്റ് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിനോ പ്ലക്കാര്‍ഡുകള്‍ കൊണ്ടുവരുന്നതിനോ ഉള്ള വേദിയല്ലെന്നും സ്പീക്കര്‍ പ്രസ്താവിച്ചു. ബഹളം തുടര്‍ന്നതോടെ ലോക്സഭ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണി വരെ നിര്‍ത്തിവച്ചു. ഇതേ വിഷയത്തിലാണ് രാജ്യസഭയും 12 മണി വരെ നിര്‍ത്തിവച്ചിരുന്നത്.

Content Highlights:
Lok Sabha and Rajya Sabha faced disruptions and adjournments following strong protests by opposition MPs. The chaos erupted over alleged theft of Ayodhya Ram temple donations and police action against protesting NEET students. Speaker Om Birla urged members to cooperate during Question Hour.

 

 

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