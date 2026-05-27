Connect with us

Kerala

റെയ്ഡ് മോഡി-വി ഡി-ഇ ഡി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പരിണിത ഫലം: വി എന്‍ വാസവന്‍

ഒരു എഫ് ഐ ആറോ ഒരു എവിഡന്‍സോ ഇല്ലാത്ത കേസില്‍ നടക്കുന്ന ഈ നീക്കം ഗൂഢാലോചനയും പകപോക്കല്‍ രാഷ്ട്രീയവും ആണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

Published

May 27, 2026 12:21 pm |

Last Updated

May 27, 2026 12:21 pm

കോട്ടയം | സി എം ആര്‍ എല്‍ എക്‌സാലോജിക് ഇടപാട് കേസിലെ ഇ ഡി റെയ്ഡ് മോഡി-വി ഡി-ഇ ഡി കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണെന്ന് മുന്‍ മന്ത്രി വി എന്‍ വാസവന്‍. ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ തിരികെയെത്തും മുമ്പാണ് ഇവിടെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

ഒരു എഫ് ഐ ആറോ ഒരു എവിഡന്‍സോ ഇല്ലാത്ത കേസില്‍ നടക്കുന്ന ഈ നീക്കം ഗൂഢാലോചനയും പകപോക്കല്‍ രാഷ്ട്രീയവും ആണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. കോണ്‍ഗ്രസ്സും ബി ജെ പിയും നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ പരിണിതഫലമാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്.

ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ എല്ലാ നിലയിലും ചെറുത്തു തോല്‍പിക്കാനുള്ള കരുത്ത് പാര്‍ട്ടിക്കുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ വേട്ടയാടി പാര്‍ട്ടിയെ തകര്‍ക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടന്നും വി എന്‍ വാസവന്‍ കോട്ടയത്ത് പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:

Latest

National

വാജിദ് അലി ചൗധരിയെ അസം നിയമസഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി നിയമിച്ചു

Kerala

ഇ ഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ ഭീകരത; ബി ജെ പിക്കെതിരെ ജോസ് കെ മാണി

International

ബലിപെരുന്നാള്‍: മസ്‌കത്തിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിക്ക് ഇന്ന് അവധി

Kerala

പിണറായി വിജയന്‍ തീയില്‍ കുരുത്ത നേതാവ്, ഇ ഡി റെയ്ഡ് രാഷ്ട്രീയ വേട്ട; ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസ് എംപി

Kerala

റെയ്ഡ് മോഡി-വി ഡി-ഇ ഡി കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ പരിണിത ഫലം: വി എന്‍ വാസവന്‍

Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്

Kerala

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ഇന്ന് ഈദ് മുബാറക്, പിണറായി വിജയന് ഇഡി മുബാറക്; പരിഹസിച്ച് ദീപ്തി മേരി വർഗീസ്