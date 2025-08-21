Kerala
ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കണം; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കത്ത് നല്കി പാലക്കാട് നഗരസഭ
ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്തുമാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം
പാലക്കാട് | യുവനടിയുടെ ആരോപണത്തിന് പിറകെ യുത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടിവന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയെ പൊതുപരിപാടിയില് നിന്ന് മാറ്റി പാലക്കാട് നഗരസഭ. വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാലക്കാട് ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന് രാഹുല് വിട്ടുനില്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നഗരസഭ കത്ത് നല്കി.
രാഹുലിനെതിരെ ആരോപണങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും പ്രതിഷേധം കണക്കിലെടുത്തുമാണ് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം. നഗരസഭയുടെ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പരിപാടിയില് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില്.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണ് ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
International
ഫലസ്തീൻ ദേശീയ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ താരം ഇസ്റാഈൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് യുവജന മാര്ച്ച്
Kerala
വാഴൂർ സോമൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അനുശോചിച്ചു
Kerala
ബസ് സ്റ്റാന്ഡ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്നും വിട്ടുനില്ക്കണം; രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കത്ത് നല്കി പാലക്കാട് നഗരസഭ
Kerala
അല് മൗലിദുല് അക്ബര്: പ്രചാരണം അന്തിമഘട്ടത്തില്
National
സിംഹം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വേട്ടക്ക്, തിരഞ്ഞെടുപ്പില് മധുരൈ ഇസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തില് മത്സരിക്കും; പ്രഖ്യാപനവുമായി വിജയ്
Kerala