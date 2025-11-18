Kerala
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വൈഷ്ണയുടെ പേരു വെട്ടിയ സംഭവം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഹിയറിങ്ങ് ഇന്ന്
വൈകീട്ട് മൂന്നു മണിക്കാണ് ഹിയറിങ്ങ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസില് ഹാജരാകാന് വൈഷ്ണയ്ക്കും പരാതിക്കാരന് ധനേഷ് കുമാറിനും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം|തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ മുട്ടട വാര്ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ പേര് വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും വെട്ടിയ നടപടിയില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഹിയറിങ്ങ് ഇന്ന്. വൈകീട്ട് മൂന്നു മണിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഓഫീസിലാണ് ഹിയറിങ്ങ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് ഓഫീസില് ഹാജരാകാന് വൈഷ്ണയ്ക്കും പരാതിക്കാരന് ധനേഷ് കുമാറിനും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും നേരിട്ട് ഹാജരാകണമെന്നാണ് നിര്ദേശം.
സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരില് വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ പേര് വോട്ടര് പട്ടികയില് നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനെ ഹൈക്കോടതി ഇന്നലെ വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. നടപടി അനീതിയായിപ്പോയെന്ന് കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. വൈഷ്ണയുടെ പരാതിയില് വീണ്ടും ഹിയറിങ് നടത്തി തീരുമാനം എടുക്കാന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്നു ഹിയറിങ്ങിന് വിളിച്ചത്. വ്യാജമേല്വിലാസം ഉപയോഗിച്ച് വൈഷ്ണയും കുടുംബാംഗങ്ങളും മുട്ടട വാര്ഡില് പേരു ചേര്ത്തു എന്നാണ് സിപിഎം പ്രവര്ത്തകനായ ധനേഷ് കുമാര് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നല്കിയ പരാതിയില് പറയുന്നത്.