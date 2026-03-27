'സംഘപരിവാറിന് കലയും സാഹിത്യവും മനസിലാകില്ല';ഞെരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദന്‍ മുസ്‌ലിം ലീഗില്‍

Mar 27, 2026 12:35 pm

Mar 27, 2026 12:35 pm

മലപ്പുറം |  പ്രമുഖ സോപാന സംഗീത കലാകാരന്‍ ഞെരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദന്‍ മുസ്ലിം ലീഗില്‍ ചേര്‍ന്നു. പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ അംഗത്വം നല്‍കി അദ്ദേഹത്തെ പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു.

താന്‍ സ്വയമെടുത്ത തീരുമാനമാണെന്നും സംഘപരിവാറിന് കലയും സാഹിത്യവും മനസിലാവില്ലെന്നും ഹരിഗോവിന്ദന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മുസ്ലിം ലീഗില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഹരിഗോവിന്ദന്‍ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും എല്ലാ നിലയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുവെന്നും പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങളും പ്രതികരിച്ചു

ക്ഷേത്ര ആചാരസംഗീതം മാത്രമായിരുന്ന സോപാന സംഗീതത്തെ ആദ്യമായി ക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്തെത്തിച്ചു ജനകീയമാക്കിയ ഞെരളത്ത് രാമപ്പൊതുവാളുടെ മകനാണ് ഞെരളത്ത് ഹരിഗോവിന്ദന്‍.

 

Related Topics:
ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ തള്ളി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍; വ്യാജ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കെതിരെ ജാഗ്രത വേണമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശം

ഷാര്‍ജയില്‍ താമരശ്ശേരി സ്വദേശി കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു

ഗുണ്ടാ നേതാവ് ടാബ്ലറ്റ് ആരിഫിനെ വെട്ടിക്കൊന്നു

പതിറ്റാണ്ടുകളായി കഴിക്കുന്ന പ്രമേഹ മരുന്ന് വില്ലനാകുമോ? മെറ്റ്ഫോമിൻ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പഠനം

മധ്യപ്രദേശിൽ ബസും ട്രക്കും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് 10 പേർ മരിച്ചു; നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

ശമ്പളക്കാർക്ക് കോളടിച്ചു; ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഭക്ഷണ കൂപ്പണുകളിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭിക്കാം, ഫോം 16 ഇനി ചരിത്രം!