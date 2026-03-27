ഇന്ധന എക്സൈസ് നികുതി കുറച്ചു; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കുറച്ചത് പത്ത് രൂപ വീതം
അതേ സമയം നികുതിയിലുണ്ടായ കുറവ് ജനങ്ങള്ക്ക് ഗുണകരമാകുമോയെന്ന കാര്യത്തില് വ്യക്തതയില്ല
ന്യൂഡല്ഹി |രാജ്യത്ത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ലിറ്ററിന് 10 രൂപ വീതം കുറയ്ക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെ പെട്രോളിന്മേലുള്ള നികുതി ലിറ്ററിന് 3 രൂപയായും ഡീസലിന്മേലുള്ളത് പൂജ്യമായും കുറഞ്ഞു.
മിഡില് ഈസ്റ്റിലെ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച ആഗോള ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര നീക്കം. ലോകത്തെ മൊത്തം ക്രൂഡ് ഓയില്, ഗ്യാസ് വിതരണത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് (പ്രതിദിനം ഏകദേശം 20-25 ദശലക്ഷം ബാരല്) കടന്നുപോകുന്ന നിര്ണ്ണായകമായ ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് ഇറാന് ഉപരോധിച്ചതും ഇന്ധന വിപണിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
