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പുടിൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ; റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഫ്ലയിംഗ് ക്രെംലിൻ വിമാനത്തിലെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സുരക്ഷാ രഹസ്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും ഇങ്ങനെ
ഫ്ലയിംഗ് ക്രെംലിൻ അല്ലെങ്കിൽ 'ഡൂംസ്ഡേ പ്ലെയിൻ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇല്യുഷിൻ ഐഎൽ 96 300പിയു വിമാനം അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആഡംബരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ആകാശ കമാൻഡ് സെന്ററാണ്.
ന്യൂഡൽഹി | ബ്രിക്സ് (BRICS) ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി മൂന്നു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി. ന്യൂഡൽഹിയിൽ എത്തിയ പുടിൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ സഹകരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തും. അതീവ സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളോടെയാണ് പുടിന്റെ വരവ്. ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് റഷ്യൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ വിമാനമായ (Russian Presidential Aircraft) ഇല്യുഷിൻ ഐഎൽ 96 300പിയു ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത്. ശത്രുക്കൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാനായി ഒരേ സമയം രണ്ട് വിമാനങ്ങളും പറക്കുകയും അതിലൊന്നിൽ പുടിൻ സഞ്ചരിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ആകാശ കമാൻഡ് സെന്റർ
ഫ്ലയിംഗ് ക്രെംലിൻ (Flying Kremlin) അല്ലെങ്കിൽ ‘ഡൂംസ്ഡേ പ്ലെയിൻ’ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇല്യുഷിൻ ഐഎൽ 96 300പിയു വിമാനം അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ആഡംബരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ആകാശ കമാൻഡ് സെന്ററാണ്. 1980 കളിൽ ഇല്യുഷിൻ ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ വിമാനത്തിന് ഒരേസമയം 11,000 കിലോമീറ്റർ വരെ റീഫ്യുവലിംഗ് ഇല്ലാതെ പറക്കാൻ കഴിയും. 55.35 മീറ്റർ നീളവും 60.12 മീറ്റർ ചിറകളവുമുള്ള ഈ നാല് എഞ്ചിൻ റഷ്യൻ വിമാനത്തിൽ ഏവിയാഡ്വിഗാറ്റൽ പിഎസ് 90എ ടർബോഫാൻ എഞ്ചിനുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റഡാർ ജാമിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ (Radar Jamming Tech), ഉപഗ്രഹ ബന്ധങ്ങൾ, എൻക്രിപ്റ്റഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം, പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഈ വിമാനത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലും ലോകത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തുനിന്നും സൈനിക, രഹസ്യാന്വേഷണ, ഗവൺമെന്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളുമായി സുരക്ഷിതമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ഇതിലൂടെ പുടിന് സാധിക്കും.
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സുരക്ഷക്ക് പുറമെ അവിശ്വസനീയമായ ആഡംബര സവിശേഷതകളും വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വകാര്യ പ്രസിഡൻഷ്യൽ സ്വീറ്റുകൾ, കിടപ്പുമുറികൾ, ആഡംബര ബാത്ത്റൂമുകൾ, പ്രൈവറ്റ് കിച്ചൺ, ഡൈനിംഗ് ഏരിയ, മീറ്റിംഗുകൾക്കായുള്ള വലിയ കോൺഫറൻസ് റൂം എന്നിവ ഇതിലുണ്ട്. സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ ഫിറ്റിംഗുകൾ, കൊത്തുപണികളുള്ള മരപ്പണികൾ, പ്രീമിയം ലെതർ സീറ്റുകൾ എന്നിവ വിമാനത്തിന്റെ ഉൾഭാഗം അലങ്കരിക്കുന്നു. റഷ്യയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഫ്ലൈറ്റ് സ്ക്വാഡ്രനാണ് ഈ വിമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
Content Highlights:
Russian President Vladimir Putin arrived in New Delhi for the BRICS Summit aboard his heavily customized Ilyushin IL-96-300PU aircraft. Known as the Flying Kremlin, the presidential plane features radar-jamming technology, encrypted communications, and luxury suites with gold-plated fittings for top security.