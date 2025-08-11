Kerala
ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസില് നിന്നും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീണ് യാത്രക്കാരി മരിച്ചു
തൃശൂര് | ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസില് നിന്നും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വീണ് യാത്രക്കാരി മരിച്ചു.പൂവത്തൂര് പെരിങ്ങാട് വീട്ടില് ശ്രീധരന്റെ ഭാര്യ നളിനി(74) ആണ് മരിച്ചത്. പൂവത്തൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ പൂച്ചക്കുന്ന് വളവില് വെച്ചായിരുന്നു അപകടം ബസ്സില് കയറിയതിനു ശേഷം പിന്നിലെ സീറ്റിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ ബാലന്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട് മുന്വാതിലിലൂടെ റോഡിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം ഡ്രൈവറുടെ പിറകിലെ കമ്പിയില് പിടിച്ചുനിന്ന നളിനി പിറകില് സീറ്റുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള് അങ്ങോട്ടുനീങ്ങി. ഇതിനിടെ ബസ് വളവ് തിരിഞ്ഞതോടെ നളിനി ബാലന്സ് തെറ്റി വാതിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തെറിച്ചുവീഴുകയായിരുന്നു.ബസിന്റെ ഡോര് അടച്ചിരുന്നെങ്കിലും വീഴ്ചയുടെ ആഘാതത്തില് ഡോര് തുറന്നു നളിനി പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു. ഉടന്തന്നെ ബസ് നിര്ത്തി തലയ്ക്ക് പരുക്കേറ്റ നളിനിയെ ജീവനക്കാര് പറപ്പൂരിലെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.