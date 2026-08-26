Kerala
മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം; സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട്
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൈകീട്ടോടെയാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് വീണ്ടും മാറ്റമുണ്ടായത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂര്, കാസര്ഗോഡ് ജില്ലകളില് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച യെല്ലോ അലേര്ട്ടില് മാറ്റമില്ല.
പൊതുജനങ്ങള്ക്കുള്ള ജാഗ്രത നിര്ദേശം ഉരുള്പൊട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, മലവെള്ളപ്പാച്ചില് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. നദിക്കരകള്, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുന്കൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണ്. ദുരന്തസാധ്യത പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് നിര്ബന്ധമായും തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പുകള് തുറന്നു എന്നുറപ്പാക്കേണ്ടതും പകല് സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറി താമസിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇതിനായി തദ്ദേശ സ്ഥാപന, റവന്യൂ അധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീടുകളില് താമസിക്കുന്നവരും മേല്ക്കൂര ശക്തമല്ലാത്ത വീടുകളില് താമസിക്കുന്നവരും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥ മുന്നില് കാണുന്നവര് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സുരക്ഷാ മുന്കരുതലിന്റെ ഭാഗമായി മാറി താമസിക്കണം.
കാറ്റില് മരങ്ങള് കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകള് തകര്ന്നു വീണും ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള അപകടങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് ഒരു കാരണവശാലും നദികള് മുറിച്ചു കടക്കാനോ നദികളിലോ മറ്റ് ജലാശയങ്ങളിലോ കുളിക്കാനോ മീന്പിടിക്കാനോ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്ക്കോ ഇറങ്ങാന് പാടില്ല. ജലാശയങ്ങള്ക്ക് മുകളിലെ മേല്പ്പാലങ്ങളില് കയറി കാഴ്ച കാണുകയോ സെല്ഫി എടുക്കുകയോ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുകയോ കൂട്ടം കൂടി നില്ക്കുകയോ ചെയ്യാന് പാടില്ല.
മഴ ശക്തമാകുന്ന അവസരങ്ങളില് അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകള് പൂര്ണമായും ഒഴിവാക്കുക. വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്, ജലാശയങ്ങള്, മലയോര മേഖലകള് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള വിനോദയാത്രകള് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് മാറുന്നത് വരെ പൂര്ണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.സ്വകാര്യ – പൊതു ഇടങ്ങളില് അപകടാവസ്ഥയില് നില്ക്കുന്ന മരങ്ങള്/പോസ്റ്റുകള്/ബോര്ഡുകള്, മതിലുകള് തുടങ്ങിയവ സുരക്ഷിതമാക്കേണ്ടതും മരങ്ങള് കോതി ഒതുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപകടാവസ്ഥകള് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില് പെടുത്തേണ്ടതാണ്.
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An orange alert has been declared in Pathanamthitta, Kottayam, Idukki, and Ernakulam districts due to heavy rainfall. Yellow alerts remain active in five other districts. Authorities have issued strict safety guidelines urging residents in landslide and flood prone areas to move to safe locations.