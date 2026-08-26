Connect with us

Kuwait

വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം; ശിക്ഷ കടുപ്പിച്ച് ഗതാഗത വകുപ്പ്

പിഴ 75 ദിനാര്‍ ആണെങ്കിലും കേസ് കോടതിയില്‍ എത്തിയാല്‍ ഇത് 150 മുതല്‍ 300 ദിനാര്‍ വരെ ഉയരുമെന്ന് ഗതാഗത വിഭാഗം പൊതുസമ്പര്‍ക്ക വിഭാഗം മേധാവി മേജര്‍ ഷാഹിന്‍ അല്‍ ഗരീബ്.

Published

Aug 26, 2026 9:08 pm |

Last Updated

Aug 26, 2026 9:08 pm

കുവൈത്ത് സിറ്റി | കുവൈത്തില്‍ വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പിഴ 75 ദിനാര്‍ ആണെങ്കിലും കേസ് കോടതിയില്‍ എത്തിയാല്‍ ഇത് 150 മുതല്‍ 300 ദിനാര്‍ വരെ ഉയരുമെന്ന് ഗതാഗത വിഭാഗം പൊതുസമ്പര്‍ക്ക വിഭാഗം മേധാവി മേജര്‍ ഷാഹിന്‍ അല്‍ ഗരീബ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനു പുറമേ നിയമലംഘകര്‍ക്ക് മൂന്നുമാസം വരെ തടവുശിക്ഷ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ പ്രകാരം പിഴ ലഭിച്ചാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ അനുരഞ്ജന ഉത്തരവ് വഴി പിഴയടക്കാന്‍ കഴിയും. റോഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ സുരക്ഷയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ പ്രത്യേക വിഭാഗത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി കൈകാര്യം ചെയ്യും. ഇത്തരം കേസുകള്‍ ട്രാഫിക് കോടതിയിലേക്ക് കൈമാറും. അവ അനുരഞ്ജന ഉത്തരവ് വഴി തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും ഷാഹിന്‍ അല്‍ ഗരീബ് അറിയിച്ചു.

പുതിയ ഗതാഗത നിയമം പിഴയീടാക്കാന്‍ മാത്രമായി ഉള്ളതല്ലെന്നും, മറിച്ച് നിരവധി അപകടങ്ങള്‍ക്കും അതുവഴി ഉണ്ടാകുന്ന മരണങ്ങള്‍ക്കും പരുക്കുകള്‍ക്കുമെല്ലാം കാരണമാകുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് ശീലങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights:
Kerala Motor Vehicles Department has toughened penalties for using mobile phones while driving. The initiative aims to reduce road accidents caused by distraction and ensure strict compliance with safety rules. Repeat offenders will face severe consequences including license suspension and higher fines.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഹോര്‍മുസ്: കപ്പല്‍ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് രേഖയില്‍ ഇറാനും ഒമാനും ധാരണയിലെത്തി

Kerala

മഴ മുന്നറിയിപ്പില്‍ മാറ്റം; സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട്

Kuwait

വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം; ശിക്ഷ കടുപ്പിച്ച് ഗതാഗത വകുപ്പ്

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; പിടിച്ചെടുത്തത് 15 കോടി ദിനാര്‍ വിലമതിക്കുന്ന ലിറിക്ക പൊടിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കാപ്‌സ്യൂളുകളും

Kerala

നേപ്പാള്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം; 36 അംഗ മലയാളി വിനോദ സഞ്ചാര സംഘം അപകടമേഖലയില്‍ കുടുങ്ങി

Kerala

പത്തനംതിട്ട അബാന്‍ ജങ്ഷനില്‍ കാറുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, ഏഴുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

ചില്ലറക്കാരനല്ല നിര്‍മിത ബുദ്ധി, അത് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നേരിടാന്‍ മനുഷ്യ സമൂഹം സജ്ജമല്ല; മുന്നറിയിപ്പുമായി ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്