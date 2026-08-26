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നേപ്പാളിൽ പ്രളയ ദുരന്തം: പ്രധാനമന്ത്രി ബലേൻ ഷായുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി; എല്ലാ സഹായവും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇന്ത്യ
നേപ്പാളിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അയക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
കാഠ്മണ്ഡു | അയൽരാജ്യമായ നേപ്പാളിൽ ഉണ്ടായ വിനാശകരമായ പ്രളയത്തിൽ (Nepal floods) ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരോടുള്ള അനുശോചനം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ബുധനാഴ്ച നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബാലേന്ദ്ര ഷായുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം, നിലവിലെ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും സാധ്യമായ എല്ലാ മാനുഷിക ദുരിതാശ്വാസ സഹായങ്ങളും ഉറപ്പുനൽകിയതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ന്യൂഡൽഹി സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്. ഭോട്ടെ കോശി നദീതടത്തുണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള കുത്തൊഴുക്കാണ് പ്രളയത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ദുരന്തത്തിൽ നിരവധി ഇന്ത്യക്കാരെയും കാണാതായിട്ടുണ്ട്.
നേപ്പാളിലേക്ക് ഉടൻ തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ സാമഗ്രികൾ അയക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ എൻ ഡി ആർ എഫ് (NDRF), ഇന്ത്യൻ ആർമി എന്നിവയിൽ നിന്നോ ഔദ്യോഗികമായി സഹായം തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് നേപ്പാൾ ആർമി വ്യക്തമാക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ നടപടി.
നേപ്പാൾ സർക്കാർ അവരുടെ ആവശ്യകതകൾ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര സഹായം ആവശ്യമുള്ള സാഹചര്യം വരികയോ ചെയ്യുന്ന മുറയ്ക്ക് ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജ് ഉടൻ തന്നെ അയക്കും. മാനുഷിക പരിഗണനകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇന്ത്യ ദുരിതാശ്വാസ പാക്കേജ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥിതിഗതികൾ ന്യൂഡൽഹി നിരീക്ഷിക്കുകയും കാഠ്മണ്ഡുവുമായി അടുത്ത സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം, പ്രളയബാധിതരായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ എത്രയും വേഗം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദുരിതാശ്വാസ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുമായി നേപ്പാളിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ബന്ധപ്പെട്ട നേപ്പാൾ അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നേപ്പാൾ സർക്കാരുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് എംബസി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നത്. ദുരന്തബാധിതരായ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും (humanitarian aid and rescue assistance) എത്തിക്കുന്നതിനും സാഹചര്യം നിരന്തരം വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്.
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Indian Prime Minister Narendra Modi spoke with Nepal Prime Minister Balendra Shah following devastating flash floods in the Bhote Koshi river basin. PM Modi extended condolences and promised full humanitarian aid. India is preparing to dispatch relief material as the Indian Embassy coordinates local rescue efforts for affected nationals.