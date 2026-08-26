Connect with us

Kerala

കോട്ടയം കുറവിലങ്ങാട് വിദ്യാര്‍ഥി കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു

കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളജ് ഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ഥി തോട്ടുവ നായരുമലയില്‍ സോളമന്‍ (18) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Aug 26, 2026 6:59 pm |

Last Updated

Aug 26, 2026 6:59 pm

കോട്ടയം | കുറവിലങ്ങാട് ഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ഥി കിണറ്റില്‍ വീണ് മരിച്ചു

കുറവിലങ്ങാട് ദേവമാതാ കോളജ് ഡിഗ്രി വിദ്യാര്‍ഥി തോട്ടുവ നായരുമലയില്‍ സോളമന്‍ (18) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന്‌ രാവിലെ 11ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം.

കിണറിന്റെ സമീപത്ത് നിന്നിരുന്ന സോളമന്‍ കാല്‍ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത്. ഉടന്‍ തന്നെ കുറവിലങ്ങാട് പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് കുറവിലങ്ങാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം ആശുപത്രി മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights:
A student tragically passed away after falling into a well at Kuravilangad in Kottayam district. Local authorities and residents responded to the emergency following the incident. Further details regarding the identity and circumstances of the tragic accident are currently awaiting investigation.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഹോര്‍മുസ്: കപ്പല്‍ ഗതാഗതം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് രേഖയില്‍ ഇറാനും ഒമാനും ധാരണയിലെത്തി

Kerala

മഴ മുന്നറിയിപ്പില്‍ മാറ്റം; സംസ്ഥാനത്ത് നാല് ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലേര്‍ട്ട്

Kuwait

വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം; ശിക്ഷ കടുപ്പിച്ച് ഗതാഗത വകുപ്പ്

Kuwait

കുവൈത്തില്‍ വന്‍ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട; പിടിച്ചെടുത്തത് 15 കോടി ദിനാര്‍ വിലമതിക്കുന്ന ലിറിക്ക പൊടിയും ലക്ഷക്കണക്കിന് കാപ്‌സ്യൂളുകളും

Kerala

നേപ്പാള്‍ മിന്നല്‍ പ്രളയം; 36 അംഗ മലയാളി വിനോദ സഞ്ചാര സംഘം അപകടമേഖലയില്‍ കുടുങ്ങി

Kerala

പത്തനംതിട്ട അബാന്‍ ജങ്ഷനില്‍ കാറുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; ഒരാള്‍ മരിച്ചു, ഏഴുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

ചില്ലറക്കാരനല്ല നിര്‍മിത ബുദ്ധി, അത് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ നേരിടാന്‍ മനുഷ്യ സമൂഹം സജ്ജമല്ല; മുന്നറിയിപ്പുമായി ബില്‍ ഗേറ്റ്‌സ്