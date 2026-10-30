Connect with us

Kerala

കല്‍പ്പറ്റയില്‍ ഒന്നരവയസുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ വീണ് മരിച്ചു

മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് വീടിന് സമീപത്തെ കുളത്തില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Published

Oct 30, 2026 5:08 pm |

Last Updated

Oct 30, 2026 5:08 pm

കല്‍പ്പറ്റ| തേനേരിയില്‍ ഒന്നരവയസുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ വീണ് മരിച്ചു. വാര്യാട് കുന്നിലെ മഹേഷ് അഞ്ജലി ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ മഹിഷ്ണവ് ആണ് മരിച്ചത്.

മുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് വീടിന് സമീപത്തെ കുളത്തില്‍ നിന്ന് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍ തന്നെ കൈനാട്ടിയിലെ ഗവ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Content Highlights: A one-and-a-half-year-old boy named Mahishnav died after falling into a pond at Teneri. The toddler was playing in the courtyard before going missing. Although he was rushed to Kainatty Government Hospital immediately after being found, his life could not be saved.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

നാഗ്പൂരില്‍ ക്രെയിന്‍ അപകടം; രണ്ട് തൊഴിലാളികള്‍ മരിച്ചു, രണ്ടുപേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാം ദിവസം നവവധുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Eduline

സിയാലിൽ ഫ്ലയിംഗ് സ്‌കൂളും പൈലറ്റ് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും വരുന്നു; താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു

Editors Pick

ഇസ്റാഈൽ അറബ് സഖ്യം ഭരിക്കുമോ? നെതന്യാഹുവിന്റെ ഭാവി എന്ത്? ചർച്ചകൾ തകൃതി

Kerala

'സര്‍ക്കാര്‍ വഞ്ചന തുടരുന്നു'; സമരം ശക്തമാക്കാനൊരുങ്ങി പി എസ് സി റാങ്ക് ഹോള്‍ഡേഴ്‌സ്

Kerala

കല്‍പ്പറ്റയില്‍ ഒന്നരവയസുകാരന്‍ കുളത്തില്‍ വീണ് മരിച്ചു

Kerala

ചോദ്യങ്ങളുമായി എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍; മഹാരാജാസ് കോളജിലെത്തിയ മന്ത്രി റോജി എം ജോണ്‍ വേദിയില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി