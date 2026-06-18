Kerala
നിപ ഭീതി അകലുന്നു: സമ്പര്ക്കപ്പട്ടികയിലെ ഒരാള് കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു
നിപ ബാധിച്ച രോഗി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് വെന്റിലേറ്ററില് തുടരുകയാണ്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് നിപ ഭീതി അകലുന്നു.സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിലെ ഒരാൾ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. ഇതോടെ സമ്പർക്കപ്പട്ടികയിൽ നിന്നു ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആകെ 9 പേരിൽ 6 പേർ ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവിൽ ആകെ 3 പേർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.
നിപ ബാധിച്ച രോഗി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് വെന്റിലേറ്ററില് തുടരുകയാണ്. രോഗബാധിതന്റെ സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് ഇന്ന് പുതിയതായി ആരെയും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. നിലവില് 104 പേരാണ് സമ്പര്ക്ക പട്ടികയില് ഉള്ളത്.
4 പേര് വളരെ ഉയര്ന്ന റിസ്ക് ഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരും, 14 പേര് ഉയര്ന്ന ഭാഗത്തില് പെട്ടവരും 86 പേര് കുറഞ്ഞ റിസ്ക് ഭാഗത്തില്പ്പെട്ടവരും ആണ്.രോഗബാധ റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്ത രാമനാട്ടുകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഡിവിഷന് 5 ലെ 50 വീടുകളില് കൂടി ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് ഇന്ന് സന്ദര്ശനം നടത്തി.
2026 ജൂണ് 16 മുതല് ജൂലൈ 31 വരെ വയറിളക്കരോഗങ്ങള്ക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിന് തുടങ്ങുകയാണ്. വയറിളക്കരോഗങ്ങള് തടയാം, ജീവന് രക്ഷിക്കാം എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ മുദ്രാവാക്യം.
ക്യാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബോധവത്കരണം ശക്തമാക്കുന്നതിനു പുറമെ പൊതു വിദ്യാഭാസവകുപ്പ്, വനിതാ ശിശു വികസനവകുപ്പ്, ജലവിഭവ വകുപ്പ്, ജലനിധി, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയുമായി സഹകരിച്ച് വകുപ്പ്തല ഏകോപന സമിതി യോഗങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അങ്കണവാടികൾ, വിദ്യാലയങ്ങൾ, വീടുകൾ എന്നിവയിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും.
കൂടാതെ വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കുക, ശുചിമുറി ഉപയോഗിച്ചശേഷവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനുമുന്പും സോപ്പുപയോഗിച്ച് കൈകള് കഴുകുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുലയൂട്ടുമ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിസര്ജ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പാലിക്കേണ്ട ശുചിത്വനടപടികള്, ഓ ആര് എസിന്റെ പ്രാധാന്യം, അത് തയാറാകുന്ന വിധം എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ശക്തമായ ബധവത്കരണവും കാമ്പയിനിന്റെ ഭാഗമാണ്.
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Six out of nine isolated individuals have been discharged from the hospital as Nipah fears ease in Kerala. The active patient remains on ventilator support in Kozhikode Medical College. Additionally the health department is launching a major diarrhea prevention campaign starting from June 16.