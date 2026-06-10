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Kerala

കോഴിക്കോട് നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ഒരാള്‍ ചികിത്സയില്‍

പരിശോധനാ ഫലം നാളെ അറിയാം.

Published

Jun 10, 2026 6:02 pm |

Last Updated

Jun 10, 2026 6:02 pm

കോഴിക്കോട്| കോഴിക്കോട് ഫറോക്ക് സ്വദേശിയെ നിപ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രോഗിയുടെ സ്രവം പി സി ആര്‍ പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചു. ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ മുരളീധരന്‍ അറിയിച്ചു. പരിശോധനാ ഫലം നാളെ അറിയാം.

Content Highlights:
A native of Feroke in Kozhikode has been hospitalized with suspected Nipah virus symptoms. The patient’s samples have been sent for a PCR test to confirm the diagnosis. Health Minister K Muraleedharan stated that there is no need for panic and results are expected tomorrow.

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