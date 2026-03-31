ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കാണാതായവരെ ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി

മുന്‍ഭാഗം തകര്‍ന്ന ബോട്ട് മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാര്‍ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് മാറി. ഈ ബോട്ടില്‍ വച്ച് ഒരു ചങ്ങാടം നിര്‍മ്മിച്ച സംഘം അതില്‍ സ്വയം കെട്ടിയിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്.

Published

Mar 31, 2026 8:28 pm |

Last Updated

Mar 31, 2026 8:28 pm

ജക്കാര്‍ത്ത | ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കാണാതായ 21 പേരെ ഒരു ദിവസം നീണ്ട തിരച്ചിലിനു ശേഷം കണ്ടെത്തി രക്ഷപ്പെടുത്തി. വടക്കന്‍ മലുകു പ്രവിശ്യയിലുണ്ടായ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കാണാതായവരെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഒരു ചങ്ങാടത്തിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നസീല 05′ എന്ന ബോട്ട് തിരമാലകളില്‍ പെട്ട് തകരുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി താലിയാബു ദ്വീപിന് സമീപത്തായിരുന്നു സംഭവം.

മുന്‍ഭാഗം തകര്‍ന്ന ബോട്ട് മുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവനക്കാര്‍ ഒരു ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് മാറി. ഈ ബോട്ടില്‍ വച്ച് ഒരു ചങ്ങാടം നിര്‍മ്മിച്ച സംഘം അതില്‍ സ്വയം കെട്ടിയിട്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ബോട്ട് മുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഏകദേശം 46 കിലോമീറ്റര്‍ അകലത്തായാണ് രക്ഷാസംഘം ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്.രക്ഷപ്പെട്ടവരെ ഗോറോന്റാലോ നഗരത്തിലേക്ക് മാറ്റി.

Related Topics:
Latest

Kerala

വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് അശ്ശീല സന്ദേശങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും അയച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

Kerala

പതിനൊന്നുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വര്‍ഷം കഠിനതടവും 10,000 രൂപ പിഴയും

Kerala

ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലേറിഞ്ഞ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് പരുക്കേറ്റ സംഭവം: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

International

ഇന്തോനേഷ്യയില്‍ ബോട്ടപകടത്തില്‍ കാണാതായവരെ ഒരു ദിവസത്തിനു ശേഷം രക്ഷപ്പെടുത്തി

Web Special

സമാധാനത്തിനായി അമേരിക്കയുടെ നെട്ടോട്ടം! ഇറാനിൽ ശരിക്കും തോൽക്കുന്നതാര്?

Kerala

ബാലറ്റിലും ഇവിഎമ്മിലും പേര് തിരുത്തണം; തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി അഞ്ജലി നായർ കോടതിയെ സമീപിച്ചു

International

കാനഡയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ വംശജനായ യുവാവ് വെടിയേറ്റു മരിച്ചു