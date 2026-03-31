Kerala
വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയ്ക്ക് അശ്ശീല സന്ദേശങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും അയച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
ഇയാളുടെ മൊബൈല് ഫോണ് പരിശോധിച്ചപ്പോള് നിരവധി സ്ത്രീകള്ക്ക് സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അയച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന് അധ്യക്ഷയ്ക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള് അയച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റില്. കണ്ണൂര് തളിപ്പറമ്പ് കുരുമാത്തൂര് മുയ്യം സ്വദേശിയായ ജഗദീഷിനെ (37) യാണ് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി സൈബര് ക്രൈം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഇയാളുടെ മൊബൈല് ഫോണ് പരിശോധിച്ചപ്പോള് നിരവധി സ്ത്രീകള്ക്ക് സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും അയച്ചിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തി. പ്രതിയെ അഡീഷനല് ചീഫ് ജുഡീഷ്യല് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയില് ഹാജരാക്കി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
