Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ കാണാതായ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കാട്ടിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തി; പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു

കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ധന്യ വീടുവിട്ടിറങ്ങി എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്.

Published

Apr 27, 2026 1:15 pm |

Last Updated

Apr 27, 2026 1:15 pm

ഇടുക്കി| ഇടുക്കി മാങ്കുളത്തെ കാണാതായ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കണ്ടെത്തി. മാങ്കുളം പഞ്ചായത്ത് നാലാം വാര്‍ഡ് അംഗം ധന്യ ഗണേശനെയാണ് തെരച്ചിലുകള്‍ക്കൊടുവില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ധന്യയെ കാണാതായത്. അവശനിലയില്‍ കാട്ടിനകത്തുള്ള കുടിയില്‍ നിന്നാണ് ധന്യയെ കണ്ടെത്തിയത്. ധന്യയെ ചുമന്ന് പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

ധന്യയെ കാണാതായതിനെ തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് ഡ്രോണ്‍ പരിശോധനയും നടത്തിയിരുന്നു. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ധന്യ വീടുവിട്ടിറങ്ങി എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ്. ധന്യയുടെ ഫോണ്‍കോള്‍ വിവരങ്ങളും ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് ധന്യയെ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.

 

 

വ്യാജ മെഡിക്കല്‍ ബില്‍ നല്‍കി പണം തട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ചു; മുന്‍സിഫ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം: നാളെ സംസ്ഥാനവ്യാപക ഹര്‍ത്താല്‍; സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ തടയുമെന്ന് ആക്ഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍

Kerala

ഇടുക്കിയില്‍ കാണാതായ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തെ കാട്ടിനുള്ളില്‍ കണ്ടെത്തി; പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നു

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ അധ്യാപികയ്ക്ക് അണലിയുടെ കടിയേറ്റു; ആന്റിവെനം നല്‍കി

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം; പി ആര്‍ പോരു നടത്തുന്ന നേതാക്കളെ പരിഹസരിച്ച് കെ മുരളീധരന്‍

Kerala

പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലെ സ്‌ട്രോങ് റൂമില്‍ സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ആരോപണവുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മന്‍

Kerala

പത്തുവര്‍ഷം മുന്‍പ് ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ച മാത്യു അച്ചാടന്‍ അന്തരിച്ചു