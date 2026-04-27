National
തൊണ്ടിമുതല് കേസ്: ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ ആന്റണി രാജു നല്കിയ അപ്പീല് സുപ്രീംകോടതിയും തള്ളി
ഹൈക്കോടതി പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കണമെന്നാവശ്യവും ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചില്ല
ന്യൂഡല്ഹി | തൊണ്ടിമുതല് കേസിലെ ശിക്ഷാവിധിക്കെതിരെ ആന്റണി രാജു നല്കിയ അപ്പീല് സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. ഹൈക്കോടതി പരാമര്ശങ്ങള് നീക്കണമെന്നാവശ്യവും ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കര് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചില്ല.
കേസിലെ ശിക്ഷാവിധി തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നേരത്തെ ആന്റണി രാജു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ആവശ്യം തള്ളിയത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് സുപ്രിം കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കിയിരുന്നത്. ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതോടെ ആന്റണി രാജുവിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനായിരുന്നില്ല. ആന്റണി രാജു രണ്ടാം പ്രതിയായ തൊണ്ടിമുതല് കേസില് മൂന്നു വര്ഷം തടവിനാണ് നെടുമങ്ങാട് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്.
മൂന്ന് വര്ഷം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനാല് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമ പ്രകാരം ആന്റണി രാജുവിന് ഇത്തവണ മത്സരിക്കാനായില്ല. ഈ ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കണമെന്ന ഈ ആവശ്യം തള്ളിയ തിരുവനന്തപുരം സെഷന്സ് കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നുമുള്ള ഹര്ജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് നേരത്തെ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.