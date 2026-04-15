Connect with us

Kerala

നെടുമങ്ങാട് ആളില്ലാത്ത വീട്ടില്‍ വന്‍ കവര്‍ച്ച; 25 പവന്‍ സ്വര്‍ണം മോഷ്ടിച്ചു

വീടിന്റെ മുന്‍വശത്തെ വാതില്‍ കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

Published

Apr 15, 2026 12:15 pm

Last Updated

Apr 15, 2026 12:15 pm

തിരുവനന്തപുരം| നെടുമങ്ങാട് വീട്ടുകാര്‍ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയ സമയത്ത് വന്‍ കവര്‍ച്ച. 25 പവന്‍ സ്വര്‍ണമാണ് വീട്ടില്‍ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചത്. ചുള്ളിമാനൂര്‍ സ്വദേശി അനസിന്റെ വീട്ടിലാണ് വന്‍ കവര്‍ച്ച നടന്നത്. വീട്ടുകാര്‍ ഊട്ടിയില്‍ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോയി ഇന്ന് രാവിലെ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം അറിയുന്നത്.

വീടിന്റെ മുന്‍വശത്തെ വാതില്‍ കുത്തിപ്പൊളിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കിടപ്പു മുറിയിലെ അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 25 പവന്‍ സ്വര്‍ണം മോഷണം പോയതായി കണ്ടെത്തി. സംഭവത്തില്‍ കുടുംബം നെടുമങ്ങാട് പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. മോഷ്ടാക്കള്‍ വീട്ടിലെ സിസിടിവിയും തകര്‍ത്തിരുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

സാമൂഹിക മാധ്യമ താരം റിന്‍സി മുംതാസ് വീണ്ടും എം ഡി എം എയുമായി പിടിയില്‍; കൂട്ടാളികളും അറസ്റ്റില്‍

National

ബിഹാറില്‍ ഇനി സാമ്രാട്ട് കാലം; പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അധികാരമേറ്റു

National

ഒഡീഷയിലെ കാകബന്ധ സര്‍ക്കാര്‍ ട്രൈബല്‍ സ്‌കൂളില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥി മരിച്ചു, 150ഓളം കുട്ടികള്‍ ആശുപത്രിയില്‍

Business

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും കൂടി; ഒറ്റയടിക്ക് 1040 രൂപ വര്‍ധിച്ചു

Kerala

പാലക്കാട് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ മുലയൂട്ടുന്നതിനിടെ ശ്വാസനാളത്തില്‍ പാല്‍ കുടുങ്ങി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

Kerala

തിരുവനന്തപുരം പാളയം പെട്രോള്‍ പമ്പിലെ കവര്‍ച്ച; പ്രതി പിടിയില്‍