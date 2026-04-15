Business
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില വീണ്ടും കൂടി; ഒറ്റയടിക്ക് 1040 രൂപ വര്ധിച്ചു
22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാമിന് 130 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,240 രൂപയായി.
കൊച്ചി| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണ വിലയില് കുതിപ്പ് തുടരുന്നു. ഇന്ന് പവന് 1040 രൂപ ഉയര്ന്നു. ഇതോടെ ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,13, 920 രൂപയായി. 22 കാരറ്റ് ഒരു ഗ്രാമിന് 130 രൂപ വര്ധിച്ച് 14,240 രൂപയായി. കേരള ഗോള്ഡ് ആന്റ് സില്വര് മെര്ച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷനാണ് നിരക്ക് അറിയിച്ചത്. ഇന്നലെ 1,12,880 രൂപയായിരുന്നു സ്വര്ണവില.
ജനുവരി 29ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ 1,31,160 രൂപയാണ് സ്വര്ണ വിലയിലെ റെക്കോര്ഡ്. ഡിസംബര് 23നാണ് പവന് വില ആദ്യമായി ഒരു ലക്ഷം കടന്നത്.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്ത് വെള്ളി വിലയിലും വര്ധനവുണ്ടായി. വെള്ളി ഗ്രാമിന് 270 രൂപയാണ് വില വരുന്നത്. 10 ഗ്രാം വെള്ളിയ്ക്ക് 2700 രൂപയുമാണ് വില.
Latest
Business
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവില വീണ്ടും കൂടി; ഒറ്റയടിക്ക് 1040 രൂപ വര്ധിച്ചു
Kerala
പാലക്കാട് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനില് മുലയൂട്ടുന്നതിനിടെ ശ്വാസനാളത്തില് പാല് കുടുങ്ങി കുഞ്ഞ് മരിച്ചു
Kerala
തിരുവനന്തപുരം പാളയം പെട്രോള് പമ്പിലെ കവര്ച്ച; പ്രതി പിടിയില്
National
വനിതാ സംവരണ ബില്: സര്വകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്സ്
Kerala
കായംകുളത്തെ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: പരാതിക്കാരിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന ഇന്ന് വീണ്ടും നടത്തും
Kerala
'ആ സ്വപ്നങ്ങളെ പാതിവഴിയില് ഇല്ലാതാക്കിയവര്ക്ക് പക്ഷേ, അവന്റെ ഓര്മകളെ കൊന്നുകളയാനാകില്ല'; അഭിമന്യുവിന്റെ വീട് സന്ദര്ശിച്ച് വി എ അരുണ്കുമാര്
Kerala