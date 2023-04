മുംബൈക്കടുത്ത് മാളില്‍ വൻ തീപ്പിടുത്തം; നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ കത്തി

മുംബൈ | താനെയിലെ മാളില്‍ തീപ്പിടുത്തം. നിരവധി വാഹനങ്ങള്‍ തകര്‍ന്നു. താനെ ജില്ലയിലെ ഘോദ്ബന്‍ഡെര്‍ റോഡിലുള്ള മാളിലെ പാര്‍ക്കിംഗ് ഏരിയയിലാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്.

ഇതേ തുടര്‍ന്ന് ഇവിടെ നിര്‍ത്തിയിട്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളെല്ലാം തകര്‍ന്നു. കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സി എന്‍ ജി കാര്‍ ചൂടിനെ തുടര്‍ന്ന് പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്തു. തീപ്പിടുത്തത്തിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

#WATCH | Maharashtra: Fire broke out in the buildings of Orion Business Park & adjacent Cine Wonder Mall in Kapurbawadi, Ghodbunder Road in Thane. Several fire tenders at the spot. Police, disaster management and fire brigade officers at the spot.

