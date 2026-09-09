Editors Pick
ജനപ്രിയ ഹാച്ച്ബാക്ക് എസ് പ്രെസോയുടെ വില വർധിപ്പിച്ച് മാരുതി സുസൂക്കി
എസ് പ്രെസോ മോഡലിന് നാല്, അഞ്ച് സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലായി ആകെ എട്ട് വേരിയന്റുകളാണ് ഉള്ളത്.
ന്യൂഡൽഹി | മാരുതി സുസൂക്കി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രചാരമേറിയ ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലായ മാരുതി എസ് പ്രെസോയുടെ (Maruti S-Presso) എക്സ് ഷോറൂം വിലയിൽ വർധനവ് വരുത്തി. വാഹനത്തിന്റെ വിവിധ വേരിയന്റുകൾക്ക് 2,500 രൂപയുടെ വർധനവാണ് വരുത്തിയത്. സുഖകരമായ ലോങ് ട്രാവൽ സസ്പെൻഷനും 4.5 മീറ്റർ നാരോ ടേണിങ് റേഡിയസും ഉള്ള ഈ വാഹനം മാരുതിയുടെ നിരയിലെ ഏറ്റവും ചെലവുകുറഞ്ഞ കാറുകളിലൊന്നാണ്.
എസ് പ്രെസോ മോഡലിന് നാല്, അഞ്ച് സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലായി ആകെ എട്ട് വേരിയന്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റായ എസ് ടി ഡി ഓപ്ഷണലിന്റെ (STD O) വിലയിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ 3.5 ലക്ഷം രൂപയായി തുടരുന്നു. എന്നാൽ എൽ എക്സ് ഐ ഓപ്ഷണൽ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (LXi O MT) മുതൽ വി എക്സ് ഐ പ്ലസ് ഓപ്ഷണൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ (VXi+ O AT) വരെയുള്ള വേരിയന്റുകൾക്ക് uniform ആയി 2,500 രൂപ വീതം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതോടെ വാഹനത്തിന്റെ പുതിയ എക്സ് ഷോറൂം വില 3.50 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 5.27 ലക്ഷം രൂപ വരെയായി മാറി. ഉയർന്ന വേരിയന്റിൽ മാന്യുവൽ എ സി കൺട്രോളുകൾ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ (Android Auto), ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ (Apple CarPlay) പിന്തുണയുള്ള ഏഴ് ഇഞ്ച് ഇൻഫോടൈൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, കീലെസ് എൻട്രി, പവർ വിൻഡോകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
Also ReadMaruti Fronx Facelift: ലെവൽ 2 ADAS അടക്കം കിടിലൻ ഫീച്ചറുകളുമായി മാരുതി ഫ്രോങ്സ് ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് വരുന്നു; പ്രധാന വിവരങ്ങൾ അറിയാം മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1.0 ലിറ്റർ എൻ എ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് വാഹനത്തിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 68 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 91 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സി എൻ ജി (CNG) വേരിയന്റുകൾ 56 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 82.1 എൻ എം ടോർക്കും നൽകുന്നു. 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ, 5 സ്പീഡ് എ എം ടി എന്നിവയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ. ഇതിൽ സി എൻ ജി മോഡൽ മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. 180 എം എം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസുള്ള ഈ ഹാച്ച്ബാക്കിൽ 2025 മുതൽ ആറ് എയർബാഗുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകുന്നുണ്ട്.
Content Highlights
Maruti Suzuki has revised the prices of its popular S-Presso hatchback upward by Rs 2,500 across most variants. The base STD (O) variant remains unchanged at Rs 3.5 lakh, while other variants now range up to Rs 5.27 lakh. The car features a 1.0-litre petrol engine, optional CNG, and six standard airbags.