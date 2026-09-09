Connect with us

Kerala

നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണം; ഡോ എം കെ റാമിന് ജാമ്യം

കര്‍ശന ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം നല്‍കിയത്.

Published

Sep 09, 2026 4:18 pm |

Last Updated

Sep 09, 2026 4:19 pm

കണ്ണൂര്‍| അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥി നിതിന്‍ രാജിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ ഡോ എം കെ  റാമിന് ജാമ്യം. തലശേരി ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. കര്‍ശന ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി ജാമ്യം നല്‍കിയത്. അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതും വിലക്കില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 10നാണ് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് നിതിന്‍ രാജ് ചാടി മരിച്ചത്. സംസ്ഥാന ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ വി വേണുഗോപാലിന്റെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ഉള്ള സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തില്‍ നിന്ന് ഏപ്രില്‍ 30നാണ് അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയത്.

അറസ്റ്റില്‍ പോലീസും പ്രതിഭാഗവും ഒത്തുകളിച്ചെന്ന ആരോപണം ഉയരുകയും ഹൈക്കോടതിയും തലശേരി എസ്സി-എസ്ടി പ്രത്യേക കോടതിയും അന്വേഷണസംഘത്തെ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി ഡോ സംഗീതയ്ക്ക് നേരത്തെ ജില്ലാ സെഷന്‍സ് കോടതി മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം അനുവദിച്ചതാണ്.

Content Highlights:
Thalassery District Sessions Court granted conditional bail to Dr MK Ram in connection with the death of Anjarakkandi Dental College student Nithin Raj. The court restricted the accused from entering the college campus. Nithin Raj died after falling from the medical college building on April 10.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പിണറായി വിജയന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി തുടരാന്‍ അവകാശമില്ല; ഉപ്പ് തിന്നവര്‍ വെള്ളം കുടിക്കണം - പി കെ ഫിറോസ് എം എല്‍ എ

Kerala

കെഎസ്ഇബിയിലേക്ക് വിളിച്ചയാള്‍ക്ക് മന്ത്രിയുടെ നമ്പര്‍ നല്‍കി ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍; അന്വേഷിക്കാന്‍ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി

Eduline

ഐ ഐ ടി മദ്രാസിന്റെ സ്‌കൂൾ കണക്ട് പ്രോഗ്രാമിന് അപേക്ഷിക്കാം

Kerala

'കഴിഞ്ഞ പത്ത് വര്‍ഷം പവര്‍കട്ട് ഇല്ലാതെ ഭരിക്കാന്‍ അറിയാവുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു': വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി

Editors Pick

Meta Muse | ഷോപ്പിംഗും ഇമെയിലും തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ഇനി എഐ ചെയ്യും; അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകളുമായി മെറ്റയുടെ മ്യൂസ്

Kerala

മലപ്പുറത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ആത്മഹത്യ; കൈക്കൂലി ആരോപണം നിഷേധിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട്

Kerala

തലകറങ്ങി വീണ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ ചവിട്ടി, അധിക്ഷേപിച്ചു; കണ്ണൂരില്‍ അധ്യാപികയ്‌ക്കെതിരെ പരാതി