Kerala
സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിന് അപകടം; ഷോക്കേറ്റ് ടെക്നീഷ്യന് മരിച്ചു
തൃശ്ശൂര് സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്.
എറണാകുളം|എടയാറില് നിവിന് പോളി ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനില് അപകടം. ഷോക്കേറ്റ് ടെക്നീഷ്യന് മരിച്ചു. തൃശ്ശൂര് സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്. 32 വയസ്സായിരുന്നു.
എടയാറിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. പ്രൊഡക്ഷന് മാനേജറുടെ പരാതിയില് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
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A technician died after getting electrocuted at a movie shooting location in Edayar. The deceased has been identified as Vishnu, a native of Thrissur. The tragic incident occurred on the very first day of the Nivin Pauly film’s shoot.
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