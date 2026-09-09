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Kerala

സിനിമ ഷൂട്ടിങ് ലൊക്കേഷനിന്‍ അപകടം; ഷോക്കേറ്റ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍ മരിച്ചു

തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 09, 2026 4:18 pm |

Last Updated

Sep 09, 2026 5:41 pm

എറണാകുളം|എടയാറില്‍ നിവിന്‍ പോളി ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനില്‍ അപകടം. ഷോക്കേറ്റ് ടെക്‌നീഷ്യന്‍ മരിച്ചു. തൃശ്ശൂര്‍ സ്വദേശി വിഷ്ണുവാണ് മരിച്ചത്. 32 വയസ്സായിരുന്നു.

എടയാറിലെ സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ആദ്യ ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്.  പ്രൊഡക്ഷന്‍ മാനേജറുടെ പരാതിയില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

Content Highlights:
A technician died after getting electrocuted at a movie shooting location in Edayar. The deceased has been identified as Vishnu, a native of Thrissur. The tragic incident occurred on the very first day of the Nivin Pauly film’s shoot.

 

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