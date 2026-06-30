Editors Pick
Brezza Facelift | മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് ലോഞ്ചിംഗ് അടുത്ത മാസം; തീയതിയും വിശേഷങ്ങളും അറിയാം
ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറുകളിലും വിപുലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് 2026 മോഡലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മുംബൈ | മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിന്റെ (Maruti Brezza Facelift) ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മാരുതി സുസുക്കി തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ സബ് കോംപാക്ട് എസ് യു വിയായ ബ്രെസ്സയുടെ പരിഷ്കരിച്ച പതിപ്പ് ജൂലൈ 23 ന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും.
രണ്ടാം തലമുറ ബ്രെസ്സ വിപണിയിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റാണ് ഈ ഫേസ്ലിഫ്റ്റ് മോഡൽ. വാഹനത്തിന്റെ നിർമ്മാണച്ചെലവും വിലയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി പുതിയ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ പതിപ്പ് എത്തുന്നത്.
പുതിയ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറുകളിലും വിപുലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് 2026 മോഡലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തെ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, വലിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവ പുതിയ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റിൽ ഇടംപിടിച്ചേക്കും. ടോപ്പ് വേരിയന്റുകളിൽ ലെവൽ 2 അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം (ADAS) നൽകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല.
പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്ന മോഡലുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള അലോയ് വീലുകളും പരിഷ്കരിച്ച ഫ്രണ്ട് ഫേസിയ, ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ പരമ്പരാഗത ബോക്സി രൂപവും സബ് കോംപാക്ട് അളവുകളും മാരുതി നിലനിർത്തും.
1.0 ലിറ്റർ ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് എഞ്ചിൻ
നിലവിൽ വിപണിയിലുള്ള ബ്രെസ്സയിൽ 1.5 ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സബ് 4 മീറ്റർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഈ എഞ്ചിൻ കാരണം ബ്രെസ്സയ്ക്ക് ലഭിക്കാതിരുന്നത് വില വർദ്ധനവിന് കാരണമായിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമായി പുതിയ ഫേസ്ലിഫ്റ്റിൽ 1.0 ലിറ്റർ ബൂസ്റ്റർജെറ്റ് (Boosterjet) എഞ്ചിൻ മാരുതി അവതരിപ്പിച്ചേക്കും.
ഇത് വഴി നികുതി ഇളവുകളുടെ ആനുകൂല്യം നേടാനും പ്രാരംഭ വില കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. 99 ബി എച്ച് പി കരുത്തും 147 എൻ എം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ എഞ്ചിനോടൊപ്പം 5 സ്പീഡ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ (MT) അല്ലെങ്കിൽ 6 സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻ (AT) ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാകും.
Also ReadBrezza Facelift: പുതിയ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി മാരുതി ബ്രെസ്സ ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് വിപണിയിലേക്ക് ആകർഷകമായ പ്രാരംഭവില
ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളുടെ വിലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും, മിഡ് റേഞ്ച് വേരിയന്റുകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് ആകർഷകമായ പ്രാരംഭ വിലയിൽ വാഹനം എത്തിക്കാനാണ് മാരുതി ശ്രമിക്കുന്നത്. നിലവിലെ മോഡലിന്റെ എക്സ് ഷോറൂം വില 8.26 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 13 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ്. വിപണിയിൽ മാരുതി ഫ്രോങ്സ്, ടൊയോട്ട ടൈസർ, ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യൂ, കിയ സോനെറ്റ്, കിയ സൈറോസ്, മഹീന്ദ്ര എക്സ് യു വി 3എക്സ്ഒ, ടാറ്റ നെക്സോൺ, സ്കോഡ കൈലാക് എന്നിവയോടാണ് ബ്രെസ്സ മത്സരിക്കുന്നത്.
Content highlights
The facelifted Maruti Brezza is scheduled to launch in India on July 23, 2026, marking the first major update for the second-generation sub-compact SUV. The updated model is expected to feature a new 1.0-litre Boosterjet petrol engine to qualify for small car tax benefits and reduce entry-level pricing. Key upgrades include ventilated seats, a larger touchscreen, a digital instrument cluster, and potential level 2 ADAS capability.