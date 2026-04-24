Career Notification

അവസരങ്ങളുടെ വാതില്‍ തുറന്ന് മര്‍കസ് കോളജ് മെഗാ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ്

കോളജ് പ്ലേസ്‌മെന്റ് സെല്ലിന് കീഴില്‍ 12 കമ്പനികളിലെ 100 ലധികം വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖമാണ് നടന്നത്.

Published

Apr 24, 2026 4:04 pm |

Last Updated

Apr 24, 2026 4:04 pm

കുന്ദമംഗലം | തൊഴിലന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്കായി കാരന്തൂര്‍ മര്‍കസ് കോളജ് ഓഫ് ആര്‍ട്‌സ് ആന്‍ഡ് സയന്‍സില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച മെഗാ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് പ്രൗഢമായി. കോളജ് പ്ലേസ്‌മെന്റ് സെല്ലിന് കീഴില്‍ 12 കമ്പനികളിലെ 100 ലധികം വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള അഭിമുഖമാണ് നടന്നത്. വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ഇരുനൂറോളം ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

പുതിയ കാലത്തെ തൊഴില്‍ ലഭ്യതയെ കുറിച്ച് തൊഴിലന്വേഷകരില്‍ അവബോധമുണ്ടാക്കുന്നതിനും യുവജനങ്ങള്‍ക്കിടയിലെ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്ന നിലയിലാണ് കോളജിന് കീഴില്‍ പ്ലേസ്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. മര്‍കസ് കോളജില്‍ നിന്നും പഠനം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന മുഴുവന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും ജോലി ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കും ഇതോടൊപ്പം തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇതിനായി ബിരുദ പഠനത്തോടൊപ്പം വിവിധ നൈപുണ്യ കോഴ്സുകള്‍ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോളജ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ്, വൈസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡോ. പി എം രാഘവന്‍, അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍ മുഹമ്മദലി സഖാഫി വള്ളിയാട്, പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫീസര്‍ നസ്വീഫ് പിടി തുടങ്ങിയവര്‍ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി.

 

Kerala

സെലീനയുടെ മരണം പാമ്പുകടിയേറ്റു തന്നെയെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപോര്‍ട്ട്

Kerala

മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് അപകടം: ചികിത്സയിലായിരുന്ന വെടിക്കെട്ട് ലൈസന്‍സി സതീശന്‍ മരിച്ചു

Editors Pick

ഇ വിയാണോ കാർ? ഈ ചൂടിൽ പണി കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്!

Kerala

കണ്ണൂര്‍ പാനൂരില്‍ സ്റ്റീല്‍ ബോംബ് കണ്ടെത്തി

Editors Pick

വാട്സാപ്പിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ വരുന്നു; മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പം

Kerala

കനത്ത ചൂട്; കൊച്ചിയില്‍ ബൈക്കിന്റെ സീറ്റ് കത്തിനശിച്ചു