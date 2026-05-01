Kerala

പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലിലായിരുന്ന ആള്‍ മരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ 24 നാണ് കൊല്ലത്തെ വീടിനുള്ളില്‍ വെച്ച് രാജേന്ദ്രന് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്

Published

May 01, 2026 10:59 am |

Last Updated

May 01, 2026 10:59 am

കൊല്ലം  | പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നയാള്‍ വയോധികന്‍ മരിച്ചു. കൊല്ലം സ്വദേശി രാജേന്ദ്രനാണ് (64) മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 നാണ് കൊല്ലത്തെ വീടിനുള്ളില്‍ വെച്ച് രാജേന്ദ്രന് പാമ്പ് കടിയേറ്റത്. അണലിയാണ് കടിച്ചത്.

തുടര്‍ന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് മരണം

Related Topics:
