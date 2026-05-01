Kerala
ഡിജോ കാപ്പന് അന്തരിച്ചു
2025 ഒക്ടോബറില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് കാര് അപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു
കൊച്ചി | പൊതു പ്രവര്ത്തകന് ഡിജോ കാപ്പന് അന്തരിച്ചു. 68 വയസായിരുന്നു. പാലായിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. 2025 ഒക്ടോബറില് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ച് കാര് അപകടത്തില് പരുക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ മുകളിലത്തെ പാര്ക്കിങ് നിലയില് നിന്ന് കാര് താഴേയ്ക്ക് ഇറക്കുന്നതിനിടെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
. അഴിമതിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിലും പൊതുജനപ്രശ്നങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഉപഭോക്തൃ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാധാരണക്കാര്ക്ക് അറിവ് നല്കുന്നതിലും അവരുടെ അവകാശങ്ങള് സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും ശ്രദ്ധേയനായ വ്യക്തിയാണ്.
---- facebook comment plugin here -----
