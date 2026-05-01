Kerala
ശബരിമല ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തിയ വ്ളോഗര്ക്കെതിരെ കേസ്
വിഡിയോ യൂട്യൂബില് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമല നട അടച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തെ വിഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തയാള്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പതിവായി ശബരിമലയില് നിന്നുള്ള വിഡിയോകള് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വ്ളോഗര്ക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തത്. പമ്പ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. പിന്നാലെ വിഡിയോ യൂട്യൂബില് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തു.
‘നട അടച്ചതിന് ശേഷം ശബരിമലക്കാഴ്ച’ എന്ന പേരിലായിരുന്നു വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. 10 മിനുറ്റ് ദൈര്ഘ്യമുള്ളതായിരുന്നു വിഡിയോ. കഴിഞ്ഞ മാസം 24-ാം തിയ്യതിയായിരുന്നു വിഡിയോ അപ്പ്ലോഡ് ചെയ്തത്.നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അധികൃതര്ക്കല്ലാതെ മുകളിലേക്ക് പോകാന് ആര്ക്കും അനുവാദമില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇയാള് എങ്ങനെ അവിടെയെത്തി എന്നത് അന്വേഷിക്കും. പൊലീസ് ചെക്കിങ് പോയന്റ് കടന്ന് നീലിമല ബോട്ടം, നീലിമല ടോപ്പ്, അപ്പാച്ചിമേട്, ശബരിപീഠം, മരക്കൂട്ടം, ചന്ദ്രാനന്ദന് റോഡ്, വലിയ നടപ്പന്തല് വഴിയാണ് ഇയാള് പതിനെട്ടാം പടിയ്ക്ക് താഴെയെത്തിയത്. ഇത് ദൃശ്യങ്ങളില് കാണാം. അതേസമയം പ്രതിയെ കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് എഫ്ഐആറില് പറയുന്നത്