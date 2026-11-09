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കവിത

ഏകാന്തത

ഏകാന്തതയിലാണ് കവിതകൾ പൂക്കുന്നത്

Published

Nov 09, 2026 12:47 pm |

Last Updated

Nov 09, 2026 12:47 pm

കാന്തതയിൽ ഭ്രാന്ത്
പൂക്കാൻ തുടങ്ങും
കൂടിളകിയ കടന്നൽക്കൂട്ടങ്ങളെ
തലയോട്ടിയിൽ കൂട്ടിരുത്തും
രക്തത്തിൽ പ്രണയത്തിന്റെ
ചുവന്ന പൂക്കൾ പൂക്കാൻ തുടങ്ങും

ഏകാന്തതയുടെ മകുടിയിലേക്ക്
ഫണം വിടർത്തിയാടുന്ന പാമ്പുകളെ
തലോടാൻ പഠിക്കും

ചിതലരിച്ച വാക്കുകളിൽ
ചിലന്തിവല നെയ്യാൻ തുടങ്ങും
നിന്നെ ഓർത്താൽ മതി

നിന്റെ ചിരിയുടെ ചിതയിൽ
കടന്നലുകൾ ചത്തൊടുങ്ങും
കവിതയിലേക്ക് ഭ്രാന്തിനെ
വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അക്ഷരങ്ങൾ
ചികയാൻ തുടങ്ങും

ഏകാന്തതയിലാണ്
കവിതകൾ പൂക്കുന്നത്

Content Highlights: This evocative Malayalam poem explores how intense loneliness breeds madness, painful thoughts, and creative inspiration. The memory of a loved one acts as a healing force that transforms inner turmoil into poetry. Ultimately, solitude becomes the fertile ground where profound artistic expressions blossom.

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