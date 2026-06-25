"ആരോ താഴേക്ക് വീണു..."; പ്രതിശ്രുത വരനെ മലമുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന ശേഷം സിയ ഗോയൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ!

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"ആരോ താഴേക്ക് വീണു..."; പ്രതിശ്രുത വരനെ മലമുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട് കൊന്ന ശേഷം സിയ ഗോയൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ!
അപകടമരണമെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ സിയ ഗോയൽ നടത്തിയ നാടകീയ നീക്കങ്ങളാണ് കോട്ടയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായ ധീരജ് ജാദവ് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയോടെ പൂർണ്ണമായും പൊളിഞ്ഞത്.
പൂനെ | മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലോഹഗഡ് കോട്ടയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വ്യവസായി കെതൻ അഗർവാൾ (Lohagad Fort Murder Case) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രതിശ്രുത വധു സിയ ഗോയലിന്റെ കള്ളക്കഥകൾ പൊളിച്ചത് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്റെ നിർണായക മൊഴി. അപകടമരണമെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ സിയ ഗോയൽ നടത്തിയ നാടകീയ നീക്കങ്ങളാണ് കോട്ടയിലെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനായ ധീരജ് ജാദവ് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയോടെ പൂർണ്ണമായും പൊളിഞ്ഞത്. കൊലപാതകം (Murder), ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന (Criminal Conspiracy) എന്നിവ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ സിയയെയും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയെയും കുടുക്കുന്നതിൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ പ്രധാന തെളിവായി.
ജൂൺ 18 ന് കോട്ടയിലെ വിജനമായ മലഞ്ചെരുവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അതീവ ദയനീയമായ ഒരു നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടതായി ധീരജ് ജാദവ് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ശബ്ദം കേട്ട ഭാഗത്തേക്ക് താൻ വേഗത്തിൽ ഓടിയെത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് സിയ ഗോയൽ ഭയന്നുവിറച്ചതുപോലെ അഭിനയിച്ച് ‘രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ’ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചുകൂവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ മറ്റാരെയും കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് താൻ സിയയോട് ചോദിച്ചതായി സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ പറയുന്നു. ‘ഇവിടെ നിന്ന് ആരോ താഴേക്ക് വീണു’ എന്നായിരുന്നു സിയയുടെ മറുപടി.
തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിശ്രുത വരൻ കെതൻ അഗർവാളിനെയാണ് മലമുകളിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ടതെന്ന കാര്യം മറച്ചുവെച്ചാണ് ആരോ താഴേക്ക് വീണു എന്ന് സിയ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനോട് പറഞ്ഞത്. സിയയുടെ പരിഭ്രാന്തിയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംശയം തോന്നിയ ധീരജ് ജാദവ് ഉടൻ തന്നെ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടമരണമെന്ന രീതിയിൽ കേസ് ഒതുക്കിത്തീർക്കാൻ സിയ ഗോയൽ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരന്റെ കൃത്യമായ സമയത്തുള്ള ഇടപെടലും മൊഴിയും അന്വേഷണം കൃത്യമായ വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കാൻ പോലീസിനെ സഹായിച്ചു.
തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് സിയ ഗോയലും കാമുകൻ ചേതൻ ചൗധരിയും ചേർന്ന് കഫേയിൽ (Cafe) വെച്ച് കൊലപാതകത്തിനുള്ള കൃത്യമായ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതായും മുൻപും കെതനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും കണ്ടെത്തിയത്. പൂനെയിലെ സക്സസ് ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ കെതൻ അഗർവാളിനെ നവംബറിൽ ഉദയ്പൂരിൽ വെച്ച് ഗംഭീരമായി വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കെയാണ് സിയ കാമുകനുമായി ചേർന്ന് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നിർവ്വഹിച്ചത്.
Content Highlights:
The statement of security guard Dhiraj Jadav became crucial in solving the Ketan Agarwal murder case at Lohagad Fort. Hearing screams on June 18, Jadav rushed to the spot where fiancee Siya Goyal was pretending to shout for help, claiming ‘someone’ had fallen off. His timely alert to the police and detailed account exposed her fabricated accident story, leading to the arrest of Siya and her lover.