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WhatsApp Updates | അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്നുള്ള തട്ടിപ്പ് തടയാൻ പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുമായി വാട്സ്ആപ്പ്
അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരെ നേരിട്ട് ചാറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിന്റെ സവിശേഷത.
ന്യൂഡൽഹി | വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും അജ്ഞാത നമ്പറുകൾ വഴിയുമുള്ള ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനായി വാട്സ്ആപ്പ് പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. നിലവിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് (Android), ഐ ഒ എസ് (iOS) ബീറ്റാ പതിപ്പുകളിൽ പരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണം (WhatsApp Scam Alert Feature) ഉടൻ തന്നെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
അജ്ഞാത നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ വായനക്കാരെ നേരിട്ട് ചാറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു സുരക്ഷാ മുന്നറിയിപ്പ് സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിന്റെ സവിശേഷത. സന്ദേശം അയച്ച നമ്പർ ഏത് രാജ്യത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് എന്ന വിവരവും ഉപയോക്താവിന്റെ കോൺടാക്റ്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ള നമ്പറാണോ ഇതെന്ന കാര്യവും ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കും.
കൂടാതെ സന്ദേശം അയച്ച വ്യക്തിയുമായി എന്തെങ്കിലും പൊതുവായ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ (WhatsApp Groups) പങ്കിടുന്നുണ്ടോ എന്ന വിവരവും ഈ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, പാസ്വേഡുകൾ എന്നിവ തട്ടിയെടുക്കാനും പണം ആവശ്യപ്പെടാനും തട്ടിപ്പുകാർ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്ന കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പും ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കും.
വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉപയോക്താവിന് ചാറ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റദ്ദാക്കാനോ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉപയോക്താവ് ചാറ്റ് നിരസിച്ച കാര്യം സന്ദേശം അയച്ച ആളെ അറിയിക്കുകയുമില്ല. വാബീറ്റാഇൻഫോ (WABetaInfo) ആണ് ഈ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് പുറമെ ഹോം സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ വോയ്സ് നോട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള വിഡ്ജറ്റും ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ഒരു തവണ മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യൂ വൺസ് (View Once) ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫീച്ചറും വാട്സ്ആപ്പ് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
Content Highlights:
WhatsApp is reportedly developing a new safety feature for Android and iOS to protect users from online scams. The feature displays a warning screen with context like country origin and shared groups before users reply to unknown numbers. This tool aims to flag potential fraud and phishing attempts before users engage in conversation. Additional features under testing include a home screen voice note widget and view once text messages.