ആറന്മുളയിൽ കുമ്മനം, കുണ്ടറയിൽ റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ; ബിജെപി രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

39 പേരുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്.

Published

Mar 19, 2026 12:41 pm |

Last Updated

Mar 19, 2026 12:44 pm

തിരുവനന്തപുരം| ബിജെപിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 39 പേരുടെ പട്ടികയാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. ആറന്മുളയില്‍ മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരന്‍ മത്സരിക്കും. ബിഗ്‌ബോസ് താരം റോബിന്‍ രാധാകൃഷ്ണനാണ് കുണ്ടറയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥി.

കെ രഞ്ജിത്ത് – ധര്‍മ്മടം)

ബി ഗോപാലകൃഷ്ണന്‍ – ഗുരുവായൂര്‍

സി സി മുകുന്ദന്‍ -നാട്ടിക

ഡോ പ്രതാപ് – കൊല്ലം

വി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ – തൃത്താല

എം എല്‍ അശ്വിനി – കാസര്‍ഗോഡ്

എ വി സനില്‍കുമാര്‍ – കല്യാശേരി

എന്‍ ഹരിദാസ് – തളിപ്പറമ്പ്

ഒ നിധീഷ് – തലശേരി

അഡ്വ ഷിജിലാല്‍ – കൂത്തുപറമ്പ്

ബിജു ഇലക്കുഴി – മട്ടന്നൂര്‍

പ്രശാന്ത് മലവയല്‍ – കല്‍പറ്റ

പി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ – കൊണ്ടോട്ടി

എന്‍ ശ്രീപ്രകാശ് – ഏറനാട്

എം. പത്മശ്രീ – മഞ്ചേരി

കെ പി  ബാബുരാജ് – പെരിന്തല്‍മണ്ണ)

ലിജോയ് പോള്‍ – മങ്കട

അശ്വതി ഗുപ്ത കുമാര്‍ – മലപ്പുറം

വി എന്‍ ജയകൃഷ്ണന്‍ – വേങ്ങര

എം പ്രേമന്‍ മാസ്റ്റര്‍ – വള്ളിക്കുന്ന്

റിജു സി  രാഘവ് – തിരൂരങ്ങാടി

ദീപ പുഴയ്ക്കല്‍ – താനൂര്‍

കെ  നാരായണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ – തിരൂര്‍

രവി തേലത്ത് – തവനൂര്‍

പി മനോജ് – പട്ടാമ്പി

രേണു സുരേഷ് – കോങ്ങാട്

സുരേഷ് ബാബു – തരൂര്‍

പ്രാണേഷ് രാജേന്ദ്രന്‍ – ചിറ്റൂര്‍

കെ വി പ്രസന്നകുമാര്‍ – ആലത്തൂര്‍

ടി എസ്ഉ ല്ലാസ് ബാബു – വടക്കാഞ്ചേരി,

ബിജോയ് തോമസ് – ഒല്ലൂര്‍

എ നാഗേഷ് – പുതുക്കാട്

എം എ ബ്രഹ്മരാജ് – ആലുവ

വത്സല പ്രസന്നകുമാര്‍ – പറവൂര്‍

പിആര്‍. ശിവശങ്കര്‍ – എറണാകുളം

ബി രാധാകൃഷ്ണ മേനോന്‍ – ചങ്ങനാശേരി,

എം ജെ ജോബ് – ആലപ്പുഴ

 

