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Kerala

യാത്രയ്ക്കിടെ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസിന്റെ ടയര്‍ ഊരി തെറിച്ചു; രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

പൂച്ചാക്കല്‍ നഗരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം.

Published

Jun 28, 2026 11:54 am |

Last Updated

Jun 28, 2026 11:54 am

ആലപ്പുഴ| യാത്രയ്ക്കിടെ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസിന്റെ ടയര്‍ ഊരി തെറിച്ചു. പൂച്ചാക്കല്‍ നഗരി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. അരൂക്കുറ്റി വഴി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന ബസാണ് അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്. മുന്‍വശത്തെ വലത് ടയറാണ് ഊരിത്തെറിച്ചത്. അപകടത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:
The front right tyre of a moving KSRTC bus detached near Poochakkal Nagari temple. The state transport bus was heading from Arookkuty to Thiruvananthapuram when the mishap occurred. Two passengers sustained injuries in the accident and were shifted to a nearby hospital.

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