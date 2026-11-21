Kerala
വൈദ്യുതി മന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിലെ പവര്കട്ട്: കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറെ സസ്പെന്റ് ചെയ്തു
സംഭവത്തില് ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് കണ്ണൂര് എം എല് എ ടി ഒ മോഹനന് കെ എസ് ഇ ബി ചെയര്മാന് പരാതി നല്കിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് നടപടി
കണ്ണൂര് | വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയില് വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്ന്ന് കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയറായ സതീഷ് ബാബുവിനെ സസ്പെന്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തില് ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് കണ്ണൂര് എം എല് എ ടി ഒ മോഹനന് കെ എസ് ഇ ബി ചെയര്മാന് പരാതി നല്കിയതിനെ തുടര്ന്നാണ് നടപടി.
കണ്ണൂരില് നടന്ന കേരള സഹകരണ റിസ്ക് ഫണ്ട് ധനസഹായ വിതരണ പരിപാടിക്കിടെയായിരുന്നു സംഭവം. മന്ത്രി വേദിയില് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു. വൈദ്യുതി നിലച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് മൈക്കില്ലാതെയാണ് മന്ത്രി സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയത്. തുടര്ന്ന് ജനറേറ്റര് എത്തിച്ചാണ് പരിപാടി തുടര്ന്നത്.
നേരത്തെ 2026 സെപ്റ്റംബറില് കൊച്ചിയില് നടന്ന കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് ഫെഡറേഷന് സമ്മേളനത്തില് മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയും സമാനമായ രീതിയില് വൈദ്യുതി മുടങ്ങിയിരുന്നു.