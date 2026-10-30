Connect with us

Kerala

കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയ യുവതിയുടെ ഐ ഫോണ്‍ കവര്‍ന്നയാള്‍ പിടിയില്‍

മലപ്പുറം തൃപ്പങ്ങോട്ട് ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫിയെ (44) ആണ് കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്

Published

Oct 30, 2026 11:39 pm |

Last Updated

Oct 30, 2026 11:48 pm

കോഴിക്കോട് | റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയ യുവതിയുടെ ഐ ഫോണ്‍ കവര്‍ന്ന യുവാവ് പിടിയിലായി. മലപ്പുറം തൃപ്പങ്ങോട്ട് ചമ്രവട്ടം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫിയെ (44) ആണ് കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലര്‍ച്ചെ തിരൂരിലേക്ക് പോകാനായി ഒന്നാം നമ്പര്‍ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ക്ലോക്ക് റൂമിന് മുന്‍വശത്തുള്ള സ്റ്റീല്‍ ബെഞ്ചില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു യുവതി. ഉറങ്ങിപ്പോയ യുവതിയുടെ സമീപത്തായി വെച്ചിരുന്ന 1.5 ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ആപ്പിള്‍ 16 പ്രോ മാക്സ് മോഡല്‍ ഫോണ്‍ ആണ് മോഷണം പോയത്. തുടര്‍ന്ന് യുവതി റെയില്‍വേ പോലീസിന് പരാതി നല്‍കി. എസ് ഐ അനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് റാഫിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Content Highlights: Kozhikode Railway Police arrested 44-year-old Muhammad Rafi from Chamravattam for stealing an iPhone worth 1.5 lakh rupees from a passenger sleeping at Kozhikode station platform. The victim filed a complaint after her phone went missing early morning, leading to the prompt police action.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

എ ഐ ഏജന്റുകള്‍ വെക്തികളല്ല, ഉപകരണങ്ങള്‍ മാത്രമാണെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി പോപ്പ്

National

ഇന്ത്യയില്‍ പന്ത്രണ്ട് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ 496 ദശലക്ഷം ആളുകള്‍ ദാരിദ്ര്യത്തില്‍ നിന്ന് കരകയറിയെന്ന് വേള്‍ഡ് ബാങ്ക്

International

ഏഥന്‍സ് സ്‌ഫോടനം: ഗ്രീസില്‍ മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

International

എത്യോപ്യയില്‍ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണങ്ങളില്‍ 25 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

National

ഹിമാലയത്തില്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നു; മുഴുവന്‍ പേരും മരിച്ചു

Kerala

മന്ത്രിയോട് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ കേസ്

Kerala

കോഴിക്കോട് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ഉറങ്ങിപ്പോയ യുവതിയുടെ ഐ ഫോണ്‍ കവര്‍ന്നയാള്‍ പിടിയില്‍