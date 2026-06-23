Kerala
ഈ മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്ഷന് വിതരണം നാളെ മുതല്; 1080 കോടി അനുവദിച്ചു
സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ 51,70,015 ഗുണഭോക്താക്കള്ക്കാണ് ഈ മാസം ക്ഷേമ പെന്ഷന് ലഭിക്കുക.
തിരുവനന്തപുരം \ സംസ്ഥാനത്ത് ജൂണ് മാസത്തെ ക്ഷേമ പെന്ഷന് ബുധനാഴ്ച മുതല് വിതരണം ചെയ്യും. വിവിധ ക്ഷേമ നിധി ബോര്ഡുകളിലെ പെന്ഷനും നാളെ മുതല് നല്കും. രണ്ടിനുമായി 1080 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി.
അടുത്ത മാസം മൂന്നിനകം പെന്ഷന് വിതരണം പൂര്ത്തിയാക്കണം എന്നാണ് ഉത്തരവ്. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തെ പെന്ഷന് വിതരണം പൂര്ത്തിയായതിന് പിന്നാലെയാണ്, ജൂണ് മാസത്തെ പെന്ഷന് വിതരണത്തിനായി സര്ക്കാര് തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കര്ഷക തൊഴിലാളി പെന്ഷന്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി ദേശീയ വാര്ധക്യകാല പെന്ഷന്, ഭിന്നശേഷി പെന്ഷന്, അവിവാഹിതകള്ക്കുള്ള പെന്ഷന്, വിധവാ പെന്ഷന് എന്നിവ കൈപ്പറ്റുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കൈകളിലേക്ക് തുക എത്രയും വേഗം എത്തിക്കാനാണ് സര്ക്കാര് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ 51,70,015 ഗുണഭോക്താക്കള്ക്കാണ് ഈ മാസം ക്ഷേമ പെന്ഷന് ലഭിക്കുക.
Content Highlights:
The distribution of June welfare pensions in Kerala will begin on Wednesday. The finance department has released 1080 crore rupees to cover both social security and welfare board pensions. Over 51 lakh beneficiaries will receive their payments, with instructions to complete the process by July 3.