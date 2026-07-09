Kerala
ശക്തമായ മഴ: ഇന്ന് അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട്
മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അഞ്ച് ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മഴ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി കാസര്കോട്, കണ്ണൂര്, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെ തീരങ്ങളില് ഉയര്ന്ന തിരമാലക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ സമുദ്ര സ്ഥിതി പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും അറിയിച്ചു.
കേരളം, കര്ണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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The India Meteorological Department has declared a yellow alert for five northern districts in Kerala including Kasaragod, Kannur, Wayanad, Kozhikode, and Malappuram due to heavy rainfall predictions. Local administrations have announced holidays for educational institutions today in Kozhikode, Wayanad, and Malappuram as a safety precaution. Authorities have also issued a strict warning against fishing and coastal activities due to rough seas and strong winds.