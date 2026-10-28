Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കൂടുന്നു; നാലു ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാന് സാധ്യത
ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങള് മാത്രം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വര്ധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് കൂടാന് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഞായറാഴ്ച വരെ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് താപനില സാധാരണയെക്കാള് മൂന്ന് മുതല് നാലു ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ ഉയരാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില് തുലാവര്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങള് മാത്രം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോള് സംസ്ഥാനത്ത് ചൂട് വര്ധിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്.
ഉയര്ന്ന ചൂട് സൂര്യാഘാതം, സൂര്യാതപം, നിര്ജലീകരണം എന്നീ നിരവധി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് കാരണമാകും. അതിനാല് പകല് 11 മണി മുതല് 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്ത് നേരിട്ട് ശരീരത്തില് കൂടുതല് സമയം തുടര്ച്ചയായി സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
ജാഗ്രത നിര്ദേശങ്ങള്
ദാഹമില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കുടിക്കുക, പരമാവധി ശുദ്ധജലം കുടിക്കുക, നിര്ജലീകരണമുണ്ടാക്കുന്ന മദ്യം, കാപ്പി, ചായ, കാര്ബണേറ്റഡ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകള് തുടങ്ങിയ പാനീയങ്ങള് പകല് സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുക. അയഞ്ഞ ഇളം നിറത്തിലുള്ള കോട്ടണ് വസ്ത്രങ്ങള് ധരിക്കുക, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് പാദരക്ഷകള് ധരിക്കുക, കുടയോ തൊപ്പിയോ ഉപയോഗിക്കുക, പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ധാരാളമായി കഴിക്കുക. ഒആര്എസ് ലായനി, സംഭാരം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.
വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില് വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളവും ക്ലാസ്സ് മുറികളില് വായു സഞ്ചാരവും ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. വിദ്യാര്ഥികളുടെ കാര്യത്തില് സ്കൂള് അധികൃതരും രക്ഷിതാക്കളും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തേണ്ടതാണ്. കുട്ടികള്ക്ക് കൂടുതല് വെയിലേല്ക്കുന്ന അസംബ്ലികളും മറ്റ് പരിപാടികളും ഒഴിവാക്കുകയോ സമയക്രമീകരണം നടത്തുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കിടപ്പ് രോഗികള്, പ്രായമായവര്, ഗര്ഭിണികള്, കുട്ടികള്, ഭിന്നശേഷിക്കാര്, മറ്റ് രോഗങ്ങള് മൂലമുള്ള അവശത അനുഭവിക്കുന്നവര് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങള് പകല് 11 മണി മുതല് 3 മണി വരെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏല്ക്കാതെയിരിക്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
Content Highlights: The India Meteorological Department has issued a warning that temperatures in Kerala may rise by 3 to 4 degrees Celsius until Sunday. Authorities advise avoiding direct sunlight between 11 am and 3 pm to prevent sunstroke and dehydration. Guidelines urge drinking plenty of water and taking extra care of vulnerable groups.