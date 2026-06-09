Kerala
അതിതീവ്ര മഴ; സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ട്
ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ടും രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും ആറ് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ടുമുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം|സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ്. ഇന്ന് മൂന്ന് ജില്ലകളില് റെഡ് അലര്ട്ടും രണ്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടും ആറ് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ടുമുണ്ട്. കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് റെഡ് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ചും പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട് ജില്ലകളില് മഞ്ഞ അലര്ട്ടുമാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിതീവ്ര മഴ അപകടങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കും. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വലിയ മഴയുണ്ടാകുന്ന പ്രവണതയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും മിന്നല് പ്രളയങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.
മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യം മണ്ണിടിച്ചില്, ഉരുള്പൊട്ടല് എന്നിവ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. പൊതുജനങ്ങളും സര്ക്കാര് സംവിധാനങ്ങളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പില് പറയുന്നു.
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Central Meteorological Department issued a red alert for Kozhikode, Kannur, and Kasaragod districts due to heavy rainfall. Authorities warned of potential landslides, flash floods, and lightning across various parts of Kerala. Public and government agencies are advised to maintain extreme vigilance.