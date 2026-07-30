Kerala
കനത്ത മഴ; എറണാകുളം, വയനാട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെയും കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ രണ്ട് താലൂക്കിലെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
എറണാകുളം, വയനാട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് വടകര, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമാണ് അവധി.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് എറണാകുളം, വയനാട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും കോഴിക്കോട് ജില്ലയില് വടകര, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി (ജൂലൈ 31) പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കാസര്കോട് ജില്ലയില് ഓറഞ്ച് ജാഗ്രതയെ തുടര്ന്ന് കോളജുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, സ്കൂളുകള്, അങ്കണ്വാടികള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, ഐ സി എസ് ഇ, സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്, ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും മദ്റസ ഉള്പ്പെടെ മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
എറണാകുളം ജില്ലയില് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും കണക്കിലെടുത്ത് ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില് പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധിയായിരിക്കും. അങ്കണ്വാടികള്ക്കും ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്.
വയനാട് ജില്ലയില് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് ജാഗ്രത പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില് അങ്കണ്വാടികള്, മതപഠന ക്ലാസുകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, സ്പെഷ്യല് ക്ലാസുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധിയായിരിക്കും. റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള്ക്കും റസിഡന്ഷ്യല് കോളജുകള്ക്കും അവധി ബാധകമല്ല.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളില് പെട്ട സ്കൂളുകള്, മദ്റസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, അങ്കണ്വാടികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും. ഓണ്ലൈന് ക്ലാസുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. പരീക്ഷകള് മുന് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കും.
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Heavy rains continue across Kerala causing widespread disruption. Educational institutions in Ernakulam, Wayanad, Kasaragod and two Kozhikode taluks will stay closed tomorrow. Local authorities urge residents to stay cautious and track weather alerts.