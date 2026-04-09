ബൂത്ത് നിറഞ്ഞ് കേരളം; ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം തരംഗത്തിന്റെ സൂചനയോ എസ് ഐ ആർ ഭീതിയുടെ ഫലമോ?

Kerala
ബൂത്ത് നിറഞ്ഞ് കേരളം; ഉയർന്ന പോളിംഗ് ശതമാനം തരംഗത്തിന്റെ സൂചനയോ എസ് ഐ ആർ ഭീതിയുടെ ഫലമോ?
സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ പ്രകടമായ ഈ പോളിംഗ് വർധന ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമാണോ അതോ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കായുള്ള ജനവിധിയാണോ എന്ന ചർച്ചകൾ സജീവം
തിരുവനന്തപുരം | കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് സമയം ഔദ്യോഗികമായി അവസാനിച്ചപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് വൻ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം 7.30 വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 77.62 ശതമാനം വോട്ടർമാർ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. വോട്ടെടുപ്പ് സമയം അവസാനിച്ച ആറ് മണിക്ക് ശേഷവും പല ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമായതിനാൽ ക്യൂവിലുള്ളവർക്ക് ടോക്കണുകൾ വിതരണം ചെയ്താണ് വോട്ടെടുപ്പ് തുടരുന്നത്.
അന്തിമ കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ പോളിംഗ് ശതമാനം 80 കടന്ന് മുന്നേറാനാണ് സാധ്യത. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്തവണ പ്രകടമായ ഈ പോളിംഗ് വർധന ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമാണോ അതോ ഭരണത്തുടർച്ചയ്ക്കായുള്ള ജനവിധിയാണോ എന്ന ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്. മുൻകാലങ്ങളിൽ പോളിംഗ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് പലപ്പോഴും ഭരണമാറ്റത്തിന് വഴിതെളിക്കാറുണ്ട്. 2011-ൽ 75.27 ശതമാനമായിരുന്ന പോളിംഗ് യു ഡി എഫിനെ തുണച്ചപ്പോൾ, 2016-ൽ ഇത് 77.35 ശതമാനമായി ഉയർന്നത് എൽ ഡി എഫിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നൽകി. എന്നാൽ 2021-ൽ പോളിംഗ് നേരിയ തോതിൽ കുറഞ്ഞിട്ടും (76.22%) എൽ ഡി എഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച ലഭിച്ചത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പുതിയ പ്രവണതയായിരുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ഉയർന്ന പോളിംഗ് ആരെ തുണയ്ക്കുമെന്നത് രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലിയ ആകാംക്ഷയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എൽ ഡി എഫ് മൂന്നാം തവണയും അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ, നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി യു ഡി എഫ് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ അവകാശപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് ശതമാനം ഉയരാൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമായി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില ആശങ്കകളാണ്. വോട്ടർ പട്ടിക ശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ‘എസ് ഐ ആർ’ (Special Intensive Revision) നടപടികളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് പൗരത്വത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് നിലനിർത്തുന്നതും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും പൗരത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന രേഖയായി മാറുമോ എന്ന ഭീതി വോട്ടർമാരെ പോളിംഗ് ബൂത്തുകളിലേക്ക് വലിയതോതിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇത്തരം ഭീതികൾ ഒരു നിശബ്ദ തരംഗമായി മാറി പോളിംഗ് ശതമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എറണാകുളം ജില്ലയാണ് പോളിംഗിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് (79.46%). ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പോളിംഗ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലാണ് (70.43%). കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ റെക്കോർഡ് പോളിംഗ് (83.63%) രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ, ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന നേമത്ത് 80.41 ശതമാനം പേർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇത്തവണത്തെ 77.69 ശതമാനം എന്നത് 2016-ലെ ഉയർന്ന പോളിംഗിനോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്നതാണ്. ഇത് നിശബ്ദമായ ഒരു തരംഗം സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയായും കാണാം.
Summary
The Kerala Assembly Election 2026 witnessed a high voter turnout, with 77.62% polling recorded by 7:30 PM. While the LDF expresses confidence in a historic third term, the UDF anticipates a strong comeback, and the NDA expects a significant performance. The final polling figures are expected to rise further, and the results will be announced on May 4.