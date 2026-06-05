Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷം കനക്കുന്നു; എട്ട് ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അധികൃതര് അറിയിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് കാലവര്ഷം ശക്തമാകുന്നു. കേരളത്തില് ഇന്ന് അതിശക്തമഴയുണ്ടാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. എറണാകുളം മുകല് കാസര്കോട് വരെ തീവ്രമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് പ്രവചനം. എട്ടു ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചു. എറണാകുളം, തൃശൂര്, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആറു ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലര്ട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളില് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറില് 40 കിലോമീറ്റര് വരെ വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അധികൃതര് അറിയിച്ചു.ഉരുള്പൊട്ടല്, മണ്ണിടിച്ചില്, മലവെള്ളപ്പാച്ചില് സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവര് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി താമസിക്കണം. നദിക്കരകള്, അണക്കെട്ടുകളുടെ കീഴ്പ്രദേശങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളില് താമസിക്കുന്നവരും അപകടസാധ്യത മുന്കൂട്ടി കണ്ട് അധികൃതരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം മാറി താമസിക്കേണ്ടതാണെന്നും അധികൃതര് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തെക്കു പടിഞ്ഞാറന് കാലവര്ഷം ഇന്നലെയാണ് കേരളത്തില് എത്തിയത്.ഇതോടൊപ്പം മധ്യ-കിഴക്കന് അറബിക്കടലിനോട് ചേര്ന്നുള്ള ഗോവ തീരത്തിന് മുകളിലായി ചക്രവാത ചുഴി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്ത്വാഡ മുതല് തെക്കുപടിഞ്ഞാറന് അറബിക്കടല് വരെ, കൊങ്കണ്-ഗോവ മേഖലയ്ക്ക് മുകളില് ഒരു ന്യൂനമര്ദ്ദ പാത്തിയും രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെയെല്ലാം സ്വാധീനഫലമായി ജൂണ് 8 വരെ കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്